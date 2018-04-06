منوتشين: أمريكا على اتصال منتظم مع الصين وستدافع عن مصالحها

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين اليوم الجمعة إنه شخصيا ضمن مسؤولين أمريكيين على اتصال منتظم مع الصين، بينما يتصاعد نزاع بشأن الرسوم الجمركية بين البلدين.



وفي مقابلة مع محطة تلفزيون سي.إن.بي.سي قال منوتشين "نحن على استعداد للتفاوض. إننا على اتصال معهم بشكل منتظم... أنا أشارك في هذه الاتصالات".



وأضاف قائلا "من ناحية نحن مستعدون تماما للتفاوض وألا نتورط في حروب تجارية، لكن من ناحية أخرى فإن الرئيس (دونالد ترامب) على استعداد كامل للدفاع عن مصالح أمريكا".