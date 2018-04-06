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أخبار العالم

جماعة جيش الإسلام السورية تقول إنها تريد مفاوضات للوصول إلى حل بشأن دوما

الجمعة 06/أبريل/2018 - 09:28 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
رويترز
قال محمد علوش المسؤول السياسي في جماعة جيش الإسلام في سوريا اليوم الجمعة إن جماعته لا تريد إغلاق باب المفاوضات مع روسيا للوصول إلى تسوية سلمية للنزاع حول مدينة دوما القريبة من دمشق.

وقال في مقابلة مع تلفزيون الحدث "نحن ندافع عن أنفسنا ومازلنا ندعو للجلوس على طاولة المفاوضات حتى نصل إلى حل، حل منطقي عادل يؤدي إلى حقن دماء المدنيين".

وبشكل منفصل، قال المتحدث باسم جيش الإسلام في دوما إن لواء المدفعية والصواريخ التابع للجماعة يستهدف القوات الحكومية ردا على "المجزرة التي ارتكبتها ميليشيات الأسد وحليفها الطيران الحربي الروسي".

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