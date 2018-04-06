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رياضة

بانسيه يلتقط صورا تذكارية مع جماهير مونانا الجابوني

الجمعة 06/أبريل/2018 - 09:11 م
بانسية يلتقط صور
بانسية يلتقط صور تذكارية مع جماهير مونانا الجابوني
نور عادل - محمد الغزاوي
حرص عدد كبير من الجماهير الجابونية التي تواجدت بمدرجات استاد الصداقة الدولي لمشاهدة مباراة مونانا والمصري التي أقيمت عصر اليوم وانتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق على التقاط الصور التذكارية مع المهاجم البوركينابي الدولي أريستيد بانسيه لاعب المصري .

ويتمتع البوركيني اريتسد بانسيه بشعبية هائلة ليس في الجابون فحسب بل في عدد كبير من البلدان الأفريقية وهذا ما ظهر خلال زيارة المصري بالفترة الأخيرة لعدد من الدول الافريقية مثل زامبيا وتنزانيا وأثيوبيا.

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