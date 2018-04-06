«مصر للعلوم والتكنولوجيا» تستضيف المؤتمر الثاني للرياضيات وتطبيقاتها.. صور

نظمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحت رعاية الدكتور خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة ،وبالتعاون مع اللجنة الوطنية للرياضيات، المؤتمر الدولي الثاني للرياضيات وتطبيقاتها.



يهدف المؤتمر إلى تعريف المشتغلين بالرياضيات في مصر بأهم المستجدات في مجال الرياضيات وتطبيقاتها، وذلك بحضور الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور عبد الشافي عبادة رئيس المؤتمر، والدكتور عاصم ضيف الرئيس المشارك للمؤتمر والدكتور ناصر سويلم مقرر المؤتمر، وعدد كبير من العلماء المميزين داخل مصر وخارجها.



وخلال المؤتمر تم إلقاء محاضرات استكمالية توضح آخر ما توصلت إليه البحوث في مجالات الرياضيات المختلفة.



وشهد المؤتمر اهتمام العلماء بالخارج حيث حضر ايضا رئيسة الاتحاد الرياضي الأفريقي الدكتورة Nouzha el yacoubi وهي أول سيدة تتولى ذلك المنصب، وتحدثت عن أثر الرياضيات في البحث العلمي، والإبداع التكنولوجي والعلمي، وكيف تعمل بذلك في أفريقيا.



بدوره تحدث دكتور عاصم ضيف عن دور الرياضيات في مواجهة التحديات في العلوم والتكنولوجيا والابتكار في أفريقيا، كما أشار إلى علم المثلثات العقلاني من بلاد ما بين النهرين القديمة إلى الهندسة الحديثة.



تناول المؤتمر الحديث عن الرياضيات في مصر القديمة، من خلال سرد بعض المعادلات التكاملية الوظيفية في الفضاء.

