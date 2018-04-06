ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

«مصر للعلوم والتكنولوجيا» تستضيف المؤتمر الثاني للرياضيات وتطبيقاتها.. صور

الجمعة 06/أبريل/2018 - 09:12 م
صورة من المؤتمر
صورة من المؤتمر
مى شاهين و مجدى محمد
نظمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحت رعاية الدكتور خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة ،وبالتعاون مع اللجنة الوطنية للرياضيات، المؤتمر الدولي الثاني للرياضيات وتطبيقاتها.

يهدف المؤتمر إلى تعريف المشتغلين بالرياضيات في مصر بأهم المستجدات في مجال الرياضيات وتطبيقاتها، وذلك بحضور الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور عبد الشافي عبادة رئيس المؤتمر، والدكتور عاصم ضيف الرئيس المشارك للمؤتمر والدكتور ناصر سويلم مقرر المؤتمر، وعدد كبير من العلماء المميزين داخل مصر وخارجها.

وخلال المؤتمر تم إلقاء محاضرات استكمالية توضح آخر ما توصلت إليه البحوث في مجالات الرياضيات المختلفة.

وشهد المؤتمر اهتمام العلماء بالخارج حيث حضر ايضا رئيسة الاتحاد الرياضي الأفريقي الدكتورة Nouzha el yacoubi وهي أول سيدة تتولى ذلك المنصب، وتحدثت عن أثر الرياضيات في البحث العلمي، والإبداع التكنولوجي والعلمي، وكيف تعمل بذلك في أفريقيا.

بدوره تحدث دكتور عاصم ضيف عن دور الرياضيات في مواجهة التحديات في العلوم والتكنولوجيا والابتكار في أفريقيا، كما أشار إلى علم المثلثات العقلاني من بلاد ما بين النهرين القديمة إلى الهندسة الحديثة.

تناول المؤتمر الحديث عن الرياضيات في مصر القديمة، من خلال سرد بعض المعادلات التكاملية الوظيفية في الفضاء.
«مصر للعلوم والتكنولوجيا» تستضيف المؤتمر الثاني للرياضيات وتطبيقاتها.. صور
«مصر للعلوم والتكنولوجيا» تستضيف المؤتمر الثاني للرياضيات وتطبيقاتها.. صور
«مصر للعلوم والتكنولوجيا» تستضيف المؤتمر الثاني للرياضيات وتطبيقاتها.. صور
«مصر للعلوم والتكنولوجيا» تستضيف المؤتمر الثاني للرياضيات وتطبيقاتها.. صور

ترشيحاتنا

شاهد .. جولة مرتضى منصور فى الزمالك

إعلامي يعلن موعد زفاف شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

دبلوماسية: إثيوبيا ترفض الحلول المطروحة من مصر بشأن سد النهضة.. فيديو

جمال شيحة: علاج أي يتيم مصاب بأمراض الكبد والجهاز الهضمي بالمجان .. فيديو

بن سلمان: نوافق على بناء علاقات مع إسرائيل بهذا الشرط

بعد 80 دقيقة .. شيكابالا يسجل هدفا ويصنع هدفين ليقود الرائد للتعادل مع الفيحا .. فيديو

سكينة فؤاد: دعوة السيسي للاحتفال بـ يوم اليتيم رسالة لنشر المسئولية الاجتماعية

اختراق «بي بي سي» عربي على «تويتر»

لاعبو الزمالك يتسلمون مستحقاتهم من اللجنة المالية

بوجبا يرد على ادعاءات جوارديولا بشأن انتقاله لـ"مانشيستر سيتى"

فى عيد ميلاده.. 10 معلومات عن «أوكا»: « اسمه الحقيقى مفاجأة »

وزير الكهرباء يصل إلى الخرطوم في زيارة رسمية تستغرق يومين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد أبوالعينين يقدم واجب العزاء في وفاة زوجة وكيل مجلس النواب .. صور

أحمد حجازي يختار محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم

منى المنصوري رئيسًا للجنة تحكيم المهرجان العالمى للأزياء 2018 بدبى.. صور

شاهد.. وزراء وسفراء يحتفلون بـ"يوم اليتيم" فى جمعية "الباقيات الصالحات"

انتشار عربات إسعاف الهلال الأحمر بمحيط دريم بارك في يوم اليتيم.. صور

فيديو

بعد 80 دقيقة .. شيكابالا يسجل هدفا ويصنع هدفين ليقود الرائد للتعادل مع الفيحا .. فيديو
بعد 70 دقيقة .. شيكابالا يسجل هدفا ويقود الرائد للتعادل مع الفيحاء 2-2 .. فيديو
فؤاد علام: «الأعلى لمواجهة الإرهاب» يحدد استراتيجية كاملة للمكافحة .. فيديو
4 أعراض لتسمم الفسيخ وكيفية التعامل معها ...فشل في وظائف التنفس الأبرز ..فيديو
أبو شقة: «الأعلى لمواجهة الإرهاب» يستهدف تجفيف منابع التطرف .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟