السفارة الروسية في واشنطن عن العقوبات الأمريكية الجديدة:«خطوة مضللة»

استنكرت السفارة الروسية في واشنطن، اليوم الجمعة، العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية واصفة إياها بأنها "خطوة مضللة" ستؤدي إلى تدمير المشاريع الحرة والمنافسة في الاقتصاد العالمي.



وذكرت السفارة، في بيان، حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم)، أن العقوبات الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية تستهدف شركات كبيرة توظف الآلاف وبأنها تستهدف مواطنين روس عاديين، مضيفة أن تلك العقوبات تستهدف أهم رجال الأعمال الروس الذين رفضوا اللعب وفق سيناريو واشنطن.



وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت فرض عقوبات جديدة على 14 شركة ومؤسسة روسية وعدد من رجال الأعمال والمسؤولين الروس، بينهم سكرتير مجلس الأمن القومي نيكولاي باتروشيف، ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، وقائد قوات الحرس الوطني الروسي فيكتور زولوتوف وغيرهم.