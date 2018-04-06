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أخبار البلد

فالكون تشارك مئات الأطفال فرحتهم في يوم اليتيم .. صور

الجمعة 06/أبريل/2018 - 09:08 م
صدى البلد
احتفلت مجموعة فالكون جروب، اليوم الجمعة، بيوم اليتيم داخل دار أيتام «sos» بمدينة نصر، بحضور شريف خالد رئيس مجلس إدارة مجموعة فالكون، ورؤساء مجالس ادارات الشركات التابعة للمجموعة.

واحتفلت فالكون علي مدار اليوم بعروض استمرت منذ الصباح إلي آخر اليوم إيمانا من المؤسسة،ادارة وفريق العمل بواجبهم المجتمعي، حيث تم تنظيم العديد من الفقرات والألعاب المختلفة، نالت إعجاب الأطفال، فضلا عن تقديم مئات الهدايا لجميع المتواجدين بالدار من مختلف الأعمار السنية.

وتحرص مجموعة فالكون، على مشاركة الأيتام فرحتهم كل عام، تقديم ايمانا منها بأهميتهم كجيل جديد فى المجتمع وضرورة توفير رعاية مناسبة لهم واكتشاف مواهبهم المتنوعة فى الأنشطة المختلفة.
فالكون تشارك مئات الأطفال فرحتهم في يوم اليتيم .. صور
فالكون تشارك مئات الأطفال فرحتهم في يوم اليتيم .. صور
فالكون تشارك مئات الأطفال فرحتهم في يوم اليتيم .. صور
فالكون تشارك مئات الأطفال فرحتهم في يوم اليتيم .. صور
فالكون تشارك مئات الأطفال فرحتهم في يوم اليتيم .. صور
فالكون تشارك مئات الأطفال فرحتهم في يوم اليتيم .. صور
فالكون تشارك مئات الأطفال فرحتهم في يوم اليتيم .. صور
فالكون تشارك مئات الأطفال فرحتهم في يوم اليتيم .. صور
فالكون تشارك مئات الأطفال فرحتهم في يوم اليتيم .. صور
فالكون تشارك مئات الأطفال فرحتهم في يوم اليتيم .. صور

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