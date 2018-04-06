«تنمية الطفل اليتيم»: تقسيم الفصول حسب السن وتقديم وجبات..فيديو

قالت ريهام العجمي، مدير مركز تنمية الطفل اليتيم، إن تقسيم الفصول يتم حسب سن الطفل، لافتة إلى الحرص على تقديم وجبات صحية للأطفال.



أضافت «العجمي» خلال لقائها ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» أن هناك اهتماما برعاية الأيتام في المركز، لافتة إلى أنه لا يوجد اي تجاوزات، وإنما هناك مشاهد للتجاوزات في بعض دور الأيتام الأخرى بسبب عدم المتابعة والإشراف الجيد وعدم التعامل مع سلوك الأطفال بالطريقة المثلى.



وشددت مدير مركز تنمية الطفل اليتيم، على توفير بيئة أسرية شاملة للأيتام والاشتراك لهم في الأندية والرياضة، مؤكدة أن هناك فريقا من الأساتذة والمدرسين المتخصصين يقدمون المناهج الدراسية بشكل فعال.