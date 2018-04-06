ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

«تنمية الطفل اليتيم»: تقسيم الفصول حسب السن وتقديم وجبات..فيديو

الجمعة 06/أبريل/2018 - 10:48 م
ريهام العجمي، مدير
ريهام العجمي، مدير مركز تنمية الطفل اليتيم
كريـم الخـطيب
قالت ريهام العجمي، مدير مركز تنمية الطفل اليتيم، إن تقسيم الفصول يتم حسب سن الطفل، لافتة إلى الحرص على تقديم وجبات صحية للأطفال.

أضافت «العجمي» خلال لقائها ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» أن هناك اهتماما برعاية الأيتام في المركز، لافتة إلى أنه لا يوجد اي تجاوزات، وإنما هناك مشاهد للتجاوزات في بعض دور الأيتام الأخرى بسبب عدم المتابعة والإشراف الجيد وعدم التعامل مع سلوك الأطفال بالطريقة المثلى.

وشددت مدير مركز تنمية الطفل اليتيم، على توفير بيئة أسرية شاملة للأيتام والاشتراك لهم في الأندية والرياضة، مؤكدة أن هناك فريقا من الأساتذة والمدرسين المتخصصين يقدمون المناهج الدراسية بشكل فعال.

ترشيحاتنا

«الأهرام» و«صلة» تدخلان سباق التنافس على رعاية الأهلي

الشوط الأول .. شيكابالا "القائد" يسجل ثامن أهدافه ويقود الرائد للتعادل مع الفيحاء .. فيديو

بعد إعلان زفافهما.. تعرف على فارق العمر بين شيرين وحسام حبيب

طريقة طبيعية تقضي على رائحة الفسيخ والرنجة سريعا

روائية تكشف حقيقة انتحار أحمد خالد توفيق وموقفه من السيسي

"فيفا" يرفع العقوبات عن الفيصلي الأردني في واقعة ضرب إبراهيم نورالدين

مدير التخطيط بـ"التضامن" يكشف دعم الوزارة للأيتام ومجهولي النسب.. فيديو

20 لاعبا بقائمة الزمالك لمواجهة مصر المقاصة

جوارديولا : ليفربول اقترب من نصف نهائي أبطال أوروبا

وادي دجلة يفسخ عقد أحمد رؤوف بالتراضي

أستاذ كبد يكشف أسباب نقص الصفائح الدموية .. فيديو

أفعال لا يجب ممارستها والمعدة فارغة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاء عامر تكشف كواليس «نسر الصعيد » و«السر» و«كارما» فى ضيافة «صدى البلد» ..صور وفيديو

«صدى البلد» يرصد استعدادات وتجهيزات «الكاتدرائية» قبل ساعات من قداس عيد القيامة .. صور

وفاء عامر تكشف عن ناديها المفضل وتوجه رسالة لجماهير الزمالك .. صور

مدير أمن القليوبية يتابع إجراءات تأمين الكنائس قبل الاحتفال بعيد القيامة.. صور

أحمد حجازي يختار محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم

فيديو

برلماني يطالب بحجب لعبة «الحوت الأزرق» .. فيديو
حسن شحاتة ينصح محمد صلاح بعدم الانتقال إلى ريال مدريد.. فيديو
الكهرباء : مليار جنيه لتحويل خطوط الضغط العالي إلي أرضي .. فيديو
«تنمية الطفل اليتيم»: تقسيم الفصول حسب السن وتقديم وجبات..فيديو
أستاذ كبد يكشف أسباب نقص الصفائح الدموية .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟