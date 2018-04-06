تحرير 37 قضية تموينية في حملة مكبرة بالمنوفية

شن قسم مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية، حملة مكبرة تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية للحد من ترويج السلع مجهولة المصدر والقضاء على المخالفات.



أسفرت الحملة عن ضبط 37 قضية متنوعة، شملت 22 قضية عدم الإعلان عن الأسعار لمحلات تجارية، 4 قضايا عدم وجود شهادة صحية، 4 قضايا عدم وجود سجل تجارى، قضيتين تقرير إنتاج خبز نقص الوزن لمخبز بلدي، قضيتين عدم مزاولة النشاط فى الأوقات الرسمية لمستودع غاز.



كما تمكنت الحملة من تحرير قضية إدارة محطة تموين سيارات بدون ترخيص وتجميع مواد بترولية واعادة بيعها فى السوق السوداء، حملت رقم 3744 جنح مركز منوف لسنه 2018 ضد " أ . و . ع " مسئول عن محطة تموين سيارات دائرة المركز، وتم ضبط 1350 لتر سولار و1200 لتر بنزين و900 كجم زيت سيارات.



وحررت الحملة قضية حيازة ملح طعام مجهولة المصدر حملت رقم 2237 جنح قسم منوف لسنة 2018 ضد " أ . م . ح " مسئول عن معمل طرشى دائرة القسم، وتم ضبط 2 طن ملح، وقضية حيازة وعرض وبيع سلع غذائية مجهولة المصدر حملت رقم 2236 جنح قسم منوف لسنة 2018 ضد " ع . م . م " مسئول عن محل لحوم وأسماك مجمدة دائرة القسم، وتم ضبط 500 كجم رنجة، كما تم تنفيذ 8 حكم غرامات بإجمالي 550 جنيها.