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أخبار العالم

البيت الأبيض : العقوبات على روسيا لن تؤثر على خطط اجتماع ترامب وبوتين

الجمعة 06/أبريل/2018 - 09:25 م
البيت الأبيض
البيت الأبيض
رويترز
قال البيت الأبيض إن الاستعدادات لعقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين لن تتأثر بالعقوبات الواسعة النطاق التي فرضتها الولايات المتحدة اليوم الجمعة على مسؤولين ورجال أعمال روس.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض إن المسؤولين الأمريكيين سيواصلون العمل من أجل اجتماع مع بوتين في وقت ما.

وأضافت في بيان صحفي "مثلما قال الرئيس، فهو يريد إقامة علاقات طيبة مع روسيا لكن ذلك سيتوقف على بعض التصرفات من جانب الروس".

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