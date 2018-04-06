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أخبار العالم

الرئاسة الفلسطينية تدين عمليات القتل والقمع التي يقوم بها الاحتلال في غزة

الجمعة 06/أبريل/2018 - 09:23 م
الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
أ ش أ
أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، بشدة عمليات القتل والقمع، التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة الهبة الجماهيرية الشعبية السلمية، التي أدت إلى سقوط 8 شهداء ومئات الجرحى في قطاع غزة.

وطالبت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، مندوب دولة فلسطين في الأمم المتحدة، وفي الجامعة العربية، والاتحاد الأوروبي، بالتحرك الفوري مع كافة الأطراف الدولية للعمل على وقف هذه الوحشية والقتل المتعمد من قبل جيش الاحتلال في مواجهة أبرياء عزل، خرجوا في مسيرة سلمية للدفاع عن حقهم بالعيش والحرية والكرامة.

وجددت الرئاسة، التأكيد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي لتوفير الحماية الدولية لشعبنا الأعزل، في مواجهة جيش الاحتلال الذي يستخدم القتل والقمع لإسكات صوت الحق والعدل الفلسطيني.

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