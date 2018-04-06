الجوهري: نثق في إدارة مصر لملف سد النهضة

حذر اللواء سلامة الجوهرى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، من استباق الأحداث فيما يخص اجتماعات سد النهضة، لافتا إلى أن الفرصة مازالت قائمة حتى المهلة التى أعلنها وزير الخارجية السفير سامح شكرى حتى 5 مايو المقبل.



وأضاف الجوهري في بيان له، أن عدم التوصل لنتيجة خلال الاجتماعات التى تمت اليوم لا يعد مؤشرًا جيدا، إلا أننا لدينا ثقة فى إدارة مصر لهذا الملف وقدرتنا على الحفاظ على حقوقنا وعدم التنازل عن أى منها، معربا عن أمله في أن تثبت كل من السودان وأثيوبيا جدية التعاون وفقا لما أكده قادتهم، وبالأخص الرئيس السودانى عمر البشير الذى وعد خلال زيارته الأخيرة لمصر بحل كل المشكلات الفنية العالقة فى ملف السد.



أشار وكيل لجنة الدفاع، إلى أنه يأمل فى الالتزام بالاتفاقيات التى تمت بين قادة الدول الثلاث، وأن تسير المفاوضات بشكل أفضل، لافتا إلى أن هناك العديد من الطرق أمام مصر لحل القضية إلا أنها مازالت مصرة على الحل التعاونى القائم على المفاوضات.

