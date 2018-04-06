عبد الرحمن خلف يحصد ذهبية تصفيات أولمبياد الشباب للتايكوندو ويتأهل للنهائي



واللاعبات هن : مرام نبيل (-٤٩ كجم)، مايا مجدي (-٥٥ كجم)، يمني طلعت (-٦٣ كجم).



واللاعبون هم : عمر شراقي (-٤٨ كجم)، أياد عادل (-٧٣ كجم)، عبد الرحمن خلف (+٧٣ كجم).



ويقود الفريق الجهاز الفني المكون من : كابتن تامر صلاح و كابتن محمود خليل لمنتخب البنين، و كابتن عبد القادر محمود و كابتن مصطفى عبد العظيم للبنات و كابتن هاني شاكر محلل أداء فني.



و يرأس البعثة كابتن محمد منير المشرف العام على المنتخب و عضو مجلس الإدارة.



ويرافق البعثة كابتن عمرو سليم رئيس الاتحاد المصري، و الذي حضر اليوم اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العالمي، مندوبًا عن مصر. و دكتور حسن كمال، رئيس اللجنة الطبية بالإتحاد المصري و نائب رئيس اللجنة الطبية بالإتحاد العالمي.

توج لاعب المنتخب المصري للشباب عبد الرحمن خلف بالميدالية الذهبية في منافسات وزن +٧٣ كجم في التصفيات المؤهلة لأولمبياد الشباب، المقامة يومي ٦ و ٧ أبريل بمدينة الحمامات التونسية.حصد "خلف" الميدالية الذهبية بعد الفوز في المباراة النهائية على لاعب الصين تايبيه مينج ان لي بنتيجة ١٢-٨. و قد تأهل بركات إلى دورة الألعاب الأولمبية للشباب “بوينوس آيرس” المقررة شهر أكتوبر المقبل بالأرجنتين.ويشارك المنتخب المصري في البطولة بستة لاعبين بواقع ثلاث لاعبات و ثلاثة لاعبين.