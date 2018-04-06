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رياضة

عبد الرحمن خلف يحصد ذهبية تصفيات أولمبياد الشباب للتايكوندو ويتأهل للنهائي

الجمعة 06/أبريل/2018 - 09:15 م
عبد الرحمن خلف يحصد
عبد الرحمن خلف يحصد ذهبية تصفيات أولمبياد الشباب للتايكوندو
تونس - محمد سمير
توج لاعب المنتخب المصري للشباب عبد الرحمن خلف بالميدالية الذهبية في منافسات وزن +٧٣ كجم في التصفيات المؤهلة لأولمبياد الشباب، المقامة يومي ٦ و ٧ أبريل بمدينة الحمامات التونسية.

حصد "خلف" الميدالية الذهبية بعد الفوز في المباراة النهائية على لاعب الصين تايبيه مينج ان لي بنتيجة ١٢-٨. و قد تأهل بركات إلى دورة الألعاب الأولمبية للشباب “بوينوس آيرس” المقررة شهر أكتوبر المقبل بالأرجنتين.

ويشارك المنتخب المصري في البطولة بستة لاعبين بواقع ثلاث لاعبات و ثلاثة لاعبين.

واللاعبات هن : مرام نبيل (-٤٩ كجم)، مايا مجدي (-٥٥ كجم)، يمني طلعت (-٦٣ كجم).

واللاعبون هم : عمر شراقي (-٤٨ كجم)، أياد عادل (-٧٣ كجم)، عبد الرحمن خلف (+٧٣ كجم).

ويقود الفريق الجهاز الفني المكون من : كابتن تامر صلاح و كابتن محمود خليل لمنتخب البنين، و كابتن عبد القادر محمود و كابتن مصطفى عبد العظيم للبنات و كابتن هاني شاكر محلل أداء فني.

و يرأس البعثة كابتن محمد منير المشرف العام على المنتخب و عضو مجلس الإدارة.

ويرافق البعثة كابتن عمرو سليم رئيس الاتحاد المصري، و الذي حضر اليوم اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العالمي، مندوبًا عن مصر. و دكتور حسن كمال، رئيس اللجنة الطبية بالإتحاد المصري و نائب رئيس اللجنة الطبية بالإتحاد العالمي.
عبد الرحمن خلف يحصد ذهبية تصفيات أولمبياد الشباب للتايكوندو ويتأهل للنهائي
عبد الرحمن خلف يحصد ذهبية تصفيات أولمبياد الشباب للتايكوندو ويتأهل للنهائي
عبد الرحمن خلف يحصد ذهبية تصفيات أولمبياد الشباب للتايكوندو ويتأهل للنهائي

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