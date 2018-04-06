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أخبار العالم

واشنطن: مستمرون في تحضير لقاء ترامب وبوتين رغم العقوبات على روسيا

الجمعة 06/أبريل/2018 - 09:24 م
ترامب وبوتين
ترامب وبوتين
أحمد محرم
نقلت وكالة "سبوتنيك" عن المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة هاكبي ساندرز أن واشنطن مستمرة في العمل لتحضير لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب على الرغم من العقوبات الجديدة.

وأوضحت ساندرز أنه "كما قال الرئيس، نريد علاقات جيدة مع روسيا، لكن هذا سيعتمد على بعض الإجراءات الروسية. في غضون ذلك، سيواصل الرئيس اتخاذ موقف صارم من روسيا، حتى نرى تنفيذ هذه التغييرات. سنواصل العمل لضمان حدوث اللقاء مع فلاديمير بوتين في وقت ما".

وكان بوتين وترامب قد توصلا إلى اتفاق حول إمكانية عقد لقاء بينهما، حيث أعلن البيت الأبيض أن مثل هذا اللقاء يمكن عقده في واشنطن.

وكانت الولايات المتحدة قد جددت في وقت سابق من اليوم الجمعة، قائمة العقوبات المفروضة على روسيا عن طريق إدراج أسماء 38 شركة وشخصية روسية، فيها.

وفي سياق متصل، صرح مسئول رفيع المستوى في البيت الأبيض، نهاية مارس الماضي، أن طرد الدبلوماسيين الروس من الولايات المتحدة، لن يؤثر على إمكانية عقد لقاء قمة بين رئيسي البلدين.

وقال المتحدث للصحفيين، أن قرار طرد الدبلوماسيين "لن يؤثر" على التحضير للقاء محتمل، للرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.

من جهته قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إن الرئيس بوتين ونظيره الأمريكي ترامب، يدركان أهمية الحاجة الماسة للتواصل الشخصي بينهما.

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