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اقتصاد

11.7 مليار جنيه إجمالي قيمة تداول البورصة خلال الأسبوع

الجمعة 06/أبريل/2018 - 09:09 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح
بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 11.7 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 3,270 مليون ورقة منفذة على 220 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 12.4 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 3,243 مليون ورقة منفذة على 190 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 5.2 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 7 ملايين ورقة منفذة على 891 عملية خلال الأسبوع.

واستحوذت الأسهم على 98.74 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 1.26 % خلال الأسبوع.

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