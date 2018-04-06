بعد 70 دقيقة .. شيكابالا يسجل هدفا ويقود الرائد للتعادل مع الفيحاء 2-2 .. فيديو

سجل صانع الالعاب المصري محمود عبد الرازق "شيكابالا" هدفا، وصنع هدفا اخر، ليقود فريقه الرائد للتعادل مع مضيفه الفيحاء بهدفين لكل فريق عقب مرور 70 دقيقة من عمر مباراة الفريقين ضمن المرحلة 25 وقبل الاخيرة للدوري السعودي الممتاز.



وشارك الثنائي المصري محمود عبد الرازق شيكابالا صانع الالعاب المعار من الزمالك ، والمدافع محمد عطوة المعار من الاتحاد السكندري ضمن التشكيلة الأساسية للرائد، وارتدى شيكابالا شارة قيادة فريقه الرائد في مباراة اليوم



وسجل المهاجم الكولومبي دانيلو أسبريا هدف التقدم للفيحاء في الدقيقة 40 ، قبل أن يسجل شيكابالا هدف التعادل للرائد في الدقيقة 48 والأخيرة من عمر الشوط الأول.



وفي الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني سجل البرازيلي روني فيرنانديز مهاجم الفيحاء الهدف الثاني لفريقه ، قبل أن يسجل صالح الشهري هدف التعادل للرائد في الدقيقة 70 بعد متابعة لكرة عرضية رائعة من شيكابالا من ركلة ركنية



ويعد الهدف الذي سجله شيكابالا هو الثامن له مع فريقه الرائد في الدوري السعودي الممتاز هذا الموسم



ويحتل الرائد المركز 13 وقبل الأخير برصيد 20 نقطة ، فيما يحتل الفيحاء المركز السابع بـ32 نقطة