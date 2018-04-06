شاهد.. إطلالة ملائكية للنجمة «يارا» في أحدث جلسة تصوير

نشرت النجمة والمطربة "يارا" صورا لها على موقعها الإلكتروني على الانستجرام صورة لها في احدث جلسة تصوير، وكنت ترتدي فستانا طويلا باللون الاخضر، والتي تناسب مع إطلالتها وملامحها الرقيقة، والجذابة.



وتميز فستان يارا بانه باللون الأخضر اللامع، ومتوسطة من الوسط شريط قطيفة بنفس لون الفستان، مع بعض النقشات من الفروع بنفس اللون، حيث أنه يغطي احد اكتافها فقط، بينما يكشف عن الكتف الاخر.



واختارت يارا لم شعرها إلى الوراء بطريقة مميزة، وانيقة، وتتناسب بشكل كبير مع إطلالتها، ولم تتكلف في وضع مساحيق التجميل، فقد اخترت وضع مكياج هادئ، يتناسب مع رقة ملامحها، ورقتها.



وتزينت يارا ببعض الاكسسورات البسيطة، والتي أضافت بعض اللمسات الرقيقة على إطلالتها، فقد اختارت ارتداء الأقراط، وخاتم بسيط، و اسوارة باللون الفضى.



وإليكم الصور التي نشرتها على موقعها الإلكتروني والتي شهدت إعجابا كبيرا من قبل متابعيها، ومعجبيها..