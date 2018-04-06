رحلة الخطوط الأوكرانية تقلع من مطار القاهرة إلى كييف



أقلعت مساء اليوم الجمعة، اولي رحلات الخطوط الجوية الأوكرانية المتجهة الي كييف، عقب وصولها صباح اليوم، بعد توقف أكثر من عامين عقب حادث سقوط الطائرة الروسية المنكوبة في سيناء.



وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن المطار استقبل، صباح اليوم الجمعة، اولي رحلات الخطوط الجوية الأوكرانية القادمة من كييف وعلي متنها 186 سائحا، وعادت للإقلاع مجددا عائدا الي كييف ضمن جدولها المقرر من الشركة .



يذكر أن الخطوط الجوية الأوكرانية قررت استئناف رحلاتها الجوية الي القاهرة، بعد توقف أكثر من عامين عقب حادث سقوط الطائرة الروسية المنكوبة، بمعدل 4 رحلات أسبوعيا .