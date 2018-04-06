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«بينا» تزور مستشفى ٥٧٣٥٧ بصحبة ١٠٠ من أبناء مؤسسات الرعاية

الجمعة 06/أبريل/2018 - 11:32 م
أطفال مبادرة بينا
أطفال مبادرة بينا يزورون 57357
محمد عبد المنعم
قامت مبادرة بينا بتنظيم زيارة بمستشفي ٥٧٣٥٧ لعلاج سرطان الأطفال في يوم أطلقوا عليه "يوم التحدي" بصحبة١٠٠من أبناء مؤسسات الرعاية ورافقهم الفنان حمدى الميرغنى والمطرب رامي جمال، الذي ألقي كلمة أشاد فيها بمبادرة بينا وفكرة تحويل يوم اليتيم الي يوم التحدي وأكد في كلمته على دعم الأبناء فى تحديهم لظروفهم وإصرارهم على النجاح وأدى فقرة غنائية.

كما تحدث الفنان حمدى الميرغني وأبدى سعادته بالتواجد مع الأبناء وخاصة انه يرى نموذج فريد للتحدى وأشاد بحسن اختيار شركاء التحدى بمستشفى 57357.

وقام أحمد عباس مدير مبادرة "بينا" بإلقاء كلمة أشار فيها إلى توجه وزارة التضامن الاجتماعى نحو الدمج المجتمعي وأن الأبناء بمؤسسات الرعاية قادرين على تقديم الدعم المعنوي للأبناء وتنوعت فقرات الحفل للأبناء مابين شو واغانٍ استمتعوا بها.

تلا ذلك جولة بالمستشفى لزيارة الاطفال المرضى بمرافقة رامى جمال وحمدى الميرغني و20 من أبناء مؤسسات الرعاية.

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