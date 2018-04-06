بعد 80 دقيقة .. شيكابالا يسجل هدفا ويصنع هدفين ليقود الرائد للتعادل مع الفيحا .. فيديو

سجل صانع الالعاب المصري محمود عبد الرازق "شيكابالا" هدفا، وصنع هدفين آخرين، ليقود فريقه الرائد للتعادل مع مضيفه الفيحاء بثلاثة أهداف لكل فريق عقب مرور 80 دقيقة من عمر مباراة الفريقين ضمن المرحلة 25 وقبل الاخيرة للدوري السعودي الممتاز.



وشارك الثنائي المصري محمود عبد الرازق شيكابالا صانع الالعاب المعار من الزمالك ، والمدافع محمد عطوة المعار من الاتحاد السكندري ضمن التشكيلة الأساسية للرائد، وارتدى شيكابالا شارة قيادة فريقه الرائد في مباراة اليوم.



وسجل المهاجم الكولومبي دانيلو أسبريا هدف التقدم للفيحاء في الدقيقة 40 ، قبل أن يسجل شيكابالا هدف التعادل للرائد في الدقيقة 48 والأخيرة من عمر الشوط الأول.



وفي الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني سجل البرازيلي روني فيرنانديز مهاجم الفيحاء الهدف الثاني لفريقه ، قبل أن يسجل صالح الشهري هدف التعادل للرائد في الدقيقة 70 بعد متابعة لكرة عرضية رائعة من شيكابالا من ركلة ركنية



وعاد صالح الشهري ليسجل هدف الرائد الثالث في الدقيقة 76 بعد تمريرة تلقاها من شيكابالا أيضا ، وبعدها بثلاث دقائق فقط سجل الكولومبي دانيلو أسبريا هدف التعادل الثالث للفيحاء لتصبح النتيجة التعادل 3-3.



ويعد الهدف الذي سجله شيكابالا هو الثامن له مع فريقه الرائد في الدوري السعودي الممتاز هذا الموسم.



ويحتل الرائد المركز 13 وقبل الأخير برصيد 20 نقطة ، فيما يحتل الفيحاء المركز السابع بـ32 نقطة.