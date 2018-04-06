مرصد الأزهر : غارة المدرسة القرآنية بأفغانستان كانت تستهدف مركزا لطالبان

أدان مرصد الأزهر الشريف الغارة الجوية على مدرسة قرآنية لتحفيظ القرآن بولاية "قندوز" شمال أفغانستان والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين معظمهم من الأطفال الأبرياء الذين لا ذنب لهم أثناء حضورهم حفل لتخريج بعض الطلاب من حفظة القرآن الكريم.



ووردت تقارير متضاربة حول الحادث وأسبابه وضحاياه، إلا أن العديد من المصادر أكدت مقتل الكثير من المدنيين مع اختلاف في الأرقام، ما بين ال 50 إلى 100 قتيل معظمهم من الأطفال.



فيما أشارت وكالة أنباء تسنيم أمس الخميس 6 أبريل إلى مقتل وإصابة ما يقرب من 200 شخص.



وكانت السلطات المحلية في الإقليم قد أعلنت في وقت سابق مقتل حوالي 70 شخصًا وإصابة أكثر من 100 آخرين في الغارة الجوية على المدرسة الدينية في بلدة "دشت آرتشي" في إقليم "قندوز".



وطالبت حركة طالبان المؤسسات المستقلة بالتوجه إلى المنطقة لتقصى الحقائق والتحدث إلى أهالي الضحايا والمصابين بحرية للاطلاع على الحقائق بأنفسهم وتعهدت بتأمينهم، متوعدة في الوقت ذاته من الانتقام الشديد ممن قاموا بهذه الغارة، وذلك وفقا لما أفادت به وكالة أنباء "تسنيم".



وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت الثلاثاء 3 أبريل أنها تحقق فيما أسمته «تقارير مزعجة» عن خسائر كبيرة في صفوف المدنيين إثر قصف جوى لمدرسة قرآنية في ولاية "قندوز" شمال شرق البلاد.



وكان "محمد رادمانش" نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية قد صرح يوم الأربعاء الماضي في مؤتمر صحفي أن الهجوم تم بعد التحديد الدقيق لموقع طالبان في منطقة "دشت آرتشي"، وأن المكان المستهدف هو مركز تدريب تابع لطالبان، وأن الهجوم أسفر عن مقتل 18 من قادة الحركة وإصابة 12 آخرين منهم، وذلك وفقًا لما ورد بوكالة أنباء (إيرنا) الإيرانية، كما صرح أيضًا أنه تم إرسال وفدين إلى المنطقة لتقصى الحقائق، مؤكدًا إعلان النتائج التي سيتم التوصل إليها في أقرب وقت ممكن.



وتقدم المرصد بخالص التعازي والمواساة لأهالي الضحايا والمصابين، مطالبًا في الوقت ذاته الحكومة الأفغانية بسرعة إصدار بيان شامل عن هذا الموضوع، وتوضيح ملابساته للرأي العام.