رئيس مصلحة الجمارك: تطبيق مشروع الشباك الواحد في 6 موانئ.. الانتهاء من القانون الجديد خلال أيام.. نواجه تحديات كبيرة ولكن نحاول التغلب عليها.. ونتواصل مع شركاء المنظومة والمجتمع لدعم الاقتصاد

تطبيق مشروع الشباك الواحد في 6 موانئ

نواجه تحديات كبيرة ولكن نحاول التغلب عليها

نتواصل مع الشركاء والمجتمع لدعم الاقتصاد

كشف الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك عن إجراء المصلحة دراسة تحليلية ل٣ سنوات سابقة مشيرا إلى أنها أفرزت عن نتائج غير مرضية لنا، ولا يرضى عنها أى مسئول في مصر بسبب المعوقات وبطء الإجراءات.وأضاف على هامش فعاليات الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية السويسرية بعنوان " دور مصلحة الجمارك والهيئة العامة الصادرات والواردات خلال المرحلة الراهنة"، أن هناك محاولات للبدء فى تطبيق مشروع الشباك الواحد حاليا في ٦ موانئ منها الإسكندرية والدخيلة وبورسعيد والسخنة ودمياط ونواجه تحديات كبيرة ولكننا نحاول التغلب على التحديات والعوائق الموجودة حاليا بمضاعفة الجهود لتطبيق المشروع على كافة الموانئ المصرية بما يحقق تيسير الإجراءاتولفت رئيس مصلحة الجمارك إلى أن هناك تنوعا في أنظمة رد الضريبة والسماح المؤقت، وأن هناك تنوع فى أنظمة العمليات الصناعية بوجود ١٠٢ نظام جمركي في مصر، مؤكدا أن مصلحة الجمارك تنفذ جميع التشريعات التي تصدرها الدولة والخاصة بالتجارة الخارجية وأن تطبيقها يحتاج للحصر والإعلان فى لحظة صدورها.وقال رئيس مصلحة الجمارك إن مشروع منظومة الشباك الواحد تبدأ من وصول الرسالة حتى تسليمها للتجار خارج الجمارك، وتضم 13 جهة داخل الميناء من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص.وأوضح " عبد العزيز، أن المنظومة الجديدة بحاجة لتكاتف جميع الجهات للتحرك بقوة لتنفيذه دعما للاقتصاد.وكشف عن أن مصلحة الجمارك لديها 87 جهاز فحص بالأشعة حاليا ، كما تم التعاقد على ١٠٠ جهاز جديد، وسوف يتم التعاقد على ٦٥ جهازا أخرى في الفترة المقبلة حتى تغطى أجهزة الأشعة كافة الموانئ والمطارات لأحكام الرقابة ومكافحة التهريب الجمركي.وأضاف، أن مصلحته تسعى للتواصل دائما مع شركاء المنظومة والمجتمع التجارى لمحاولة السعى لخلق فرص عمل وتحسين المناخ الاقتصادي فى مصر للمساهمة فى بناء الاقتصاد القومى.وأشار إلى أن التحولات والتغيرات التى تمت فى منظومة العمل الجمركي بجهود ذاتية ولم تكلف الدولة شئ، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد تطبيق منظومة الشباك الواحد لتيسير حركة التجارة حيث نحاول تقليل زمن الإفراج الكلى نظرا لوجود حوالى 32 جهة تشترك فى المنظومة من خلال تحديد دور ووقت لكل جهة.وأعلن رئيس مصلحة الجمارك عن أن مشروع قانون الجمارك المقدم لوزير المالية سيتم الانتهاء منه خلال فترة قليلة جدا.وأوضح "عبد العزيز"، أنه من أهم ملامحه هي وضع تعريفات للمصطلحات الخاصة بالجمارك، ودمج قانوني الجمارك والإعفاءات في قانون واحد وإجازة تداول المستندات إلكترونيا بجانب تقسيط الضريبة الجمركية على الآلات والمعدات والأجهزة والنزول بالفئة الموحدة للضريبة من ٥ إلى ٢٪ .كما تم معالجة سلبيات السماح المؤقت التي أضرت الصناعة الوطنية لسنوات طويلة وأخرج الكثير من المستثمرين من السوق".وذكر أنه تم ضبط حالات التهرب الجمركى واستحداث الاستعلام المسبق وإدارة المخاطر والمراجعة اللاحقة وتقنين وضع الموانئ الجافة.