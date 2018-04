مدرسة النهضة للمسرح تستعين بالمدرب الأمريكى ترونلن فورمان لتدريب طلابها

تقيم مدرسة النهضة لفنون المسرح الاجتماعى "ناس" ورشة مع المدرب الأمريكى رونلن فورمان يدرب خلالها طلبة مدرسة ناس الدفعة الثالثة على خلق الشخصية وحكى جسدى.



جاء ذلك فى الفترة من من 10 أبريل إلى 22 أبريل 2018 وسوف ينتهى بعرضين يومى 23، 24 أبريل القادم على أن تحدد أماكن إقامة الورش فى وقت لاحق.



يذكر أن رونلن فورمان عمل كمدير لمدرسة "كوميديا دى لارتى الدولية"، للمسرح الجسدى من 2011 إلى 2015، وانضم لكلية (دى لارتى) منذ عام 2013 كمدير للتدريب بعد 20 عاما كمدرس عندما أسس المدرسة بالشراكة (جوان شارلى)، أسس وطور أول فريق عمل للمسرح الجسدى كبرنامج ماجستير معتمد فى الولايات المتحدة، وبرنامج ماجستير ركز على المسرح الإبداعي.



بدأ رحلته الفنية عام ،1979 وقام برحلة فى مجال العروض وكتابة النصوص، والإخراج والتدريس، وفى مجال التمثيل رونلن فاز بالعديد من الجوائز من ضمنها (Alliance for Arts in Education)، ومنحة دراسية من (National Endowment for the Arts)، وله العديد من أعمال (المونودراما)، Pigeon Show: a Playof Fool.



وقام بالعديد من عروض (مونودراما) ، بمركز لنكولن بمدينة نيويورك، وفى واشنطن بمركز كيندى، وعرض راقص بمدينة تورنتو، بالإضافة إلى العديد من العروض بالمهرجانات المحلية والعالمية، من ضمنها "مسرح الممثل" Louisville Classics in Context Festival، وكذلك مهرجان "Commedia Dell'arte& The Comic Spirit"، وكتاباته المسرحية فى مهرجانات "Monograph" وحرر بواسطة "ميشيل بيجلو ديكسون.



رونلن قام بالتدريس لطلبة الماجستير بجامعة (ميسورى ـ كنساس)، جامعة تنيسس، جامعة ممفيس،ومهرجان "الباما شكسبير.



ولطلبة البكارليوس فقد قام التدريس بجامعة (اوستين بيى)، بولاية بوسطن، ولفترات قصيرة بجامعة توسين، جامعة دورديت بولاية أوهايو، يو سى سان دييجو، وكان مدرسا زائرا بجامعة كاليفورنيا الدراسة الصيفية عام 2006.