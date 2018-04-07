"الشيطان يعظ".. تنظيم داعش الإرهابي يغطى على خسارته بالكذب والتدليس.. وينشر مقالًا لمجاهديه بعنوان "لم يكن الرفق في شيء إلا زانه".. ومرصد الأزهر: يدس السم في العسل

تنظيم "داعش الإرهابي" يغطى على خسارته بالكذب والتدليس

التنظيم لم يتوقف عن إصدار الدوريات وادعاء تحقيق مكاسب على أرض الواقع

التنظيم ينشر مقالًا موجهًا لمجاهديه بعنوان "لم يكن الرفق في شيء إلا زانه"

الخطاب الداعشي يدس السم في العسل

أكد مرصد الأزهر لمكافحة الفكر المتطرف، أن تنظيم "داعش الإرهابي" بعد الهزائم المتلاحقة التي مُني بها على أيدي قوات التحالف الدولي بالتشارك مع القوات المستقرة على الأرض، فقد أماكن سيطرته بسوريا والعراق، وفي مصر تحقق القوات المصرية نجاحات مستمرة في سيناء، حيث استطاعت القوات فرض السيطرة وتحقيق السلم، وما زالت العمليات مستمرة لتحقيق استقرار تام وتنمية شاملة.وقال المرصد، فى تقرير له، أنه على الرغم من هذه الهزائم المتتالية إلا أن التنظيم لم يتوقف عن إصدار الدوريات والنشرات، والتي يدعي فيها تحقيق مكاسب على أرض الواقع، الأمر الذي يصيب المرء بالدهشة والريبة أحيانًا، هل يصدق سيل الأخبار المؤكدة لتراجع التنظيم وانحسار أفكاره، أم يعيش مع وهم الأخبار التي تصدر عن داعش ومثيلاتها.ونشر داعش منذ أيام أحدث إصداراته من جريدة "النبأ" ويدعي فيها انتصارًا هنا وتقدمًا هناك، وليس الغريب فقط في الكذب والتدليس في تلك الأخبار من ادعاء بطولات خيالية لا تمت للواقع بصلة، بل الأغرب الذي لا تخطئه عين أن ينشر التنظيم مقالًا موجهًا "لمجاهديه" بعنوان "لم يكن الرفق في شيء إلا زانه"، فأي رفق يتحدث عنه التنظيم؟ أهو الرفق الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم، أم رفقٌ من نوع آخر بعيدٌ عن روح الإسلام وتعاليمه؟ويستند ذلك المقال "الداعشي" على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تدعوا إلى الرفق والأخلاق الحسنة، ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم "اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عليهم، فأشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئًا فرفق بهم، فارفق به".وعقب أن ساقت الجريدة أحاديث أخرى في ذات الموضوع، يخاطب المؤلف "مجاهدي التنظيم" وينبههم بحسب المقال على أن شرعنا الحنيف يحث دومًا "على الأخلاق الحسنة، ليس لأنها تعلوا بصاحبها في مراتب الشرف وتهذيب النفس فحسب، بل لأن خيرها ينعكس على كامل المجتمع المسلم وأفراده".وأكد المرصد، أن هذا الأمر حقيقة نقر بها ونقبلها فالإسلام دين الرفق، وقد حث النبي الكريم على الرفق أكثر من مرة وأوصى به، إلا أننا نحذر هنا من هذا الخطاب الداعشي، إذ إنه يقوم بدس السم في العسل، وهو أحد أساليبه المعتادة، ليقوم بعدها بنشر أفكاره المتطرفة خلال هذه الحقائق؛ حتى يستقطب من لا علم له بالدين، فيظن أن كل ما يقولون له صلة بالدين، والدين منه براء.وقال المرصد، إن استناد التنظيم على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في تأصيله لأفكاره ودعوة البعض للانضمام إليه، لا يعطي أية مصداقية لتصرفاته، ويعد دليلًا واضحًا على استغلال النص الديني لأغراض بعيدة كل البعد عن تعاليم الإسلام السمحة وأخلاقه المؤصلة للدعوة والعيش في سلام.وأشار إلى أن الأخلاق لا يقتصر خيرها على الفرد الملتزم بها، بل يتعدى خيرها، حيث ينعكس على كامل المجتمع المسلم وأفراده، وهذا الكلام حق لا جدال فيه كما بيّنا، إلا أن التنظيم وأفراده لم يلحظوا الضرر الذي ألحقوه بدين الله وتشويه صورته في أذهان البشر جميعًا بأفعالهم الحمقاء وتجنيد الشباب لتنفيذ عمليات إرهابية، لدرجة أننا بتنا نردد في كل مكان أن الدين لا علاقة له بتلك الأفعال العدائية والتفجيرات.وأكد ضرورة تبرئة الدين من تهمة الإرهاب وضرورة رؤية التنظيمات الإرهابية على أنها منظمات مستغلة للدين، مؤكدا في الوقت ذاته على هشاشة الفكر الإرهابي وتناقضاته؛ إذ لا يستقيم في فكر الناس أن يدعي القاتل أنه ينفذ جريمته بالرفق واللين، فإن الرفق لا بد أن يكون "لينًا من غير ضعف، وتيسيرًا من غير تفريط ، وأن يستعمل في موضعه استعمالًا حكيمًا، فلين الجانب بالقول والفعل هو السهولة والتواضع بالقول والفعل وترك العنف والقسوة والغلظة والفظاظة في الأمر والنهي،" كما يوصى المقال القائد والأمير والأب والزوج والأخ والجندي "بلين الجانب والسهولة في التعامل بدون عنف أو قسوة، إذا ما أرادوا أن يطاعوا".وقال المرصد، إن الرفق الذي يدعيه "داعش" لا ينعكس على أرض الواقع ولا يحققه التنظيم وأفراده في تعاملاتهم، إذ لم تتجاوز تلك الدعوات الكلام المسطور، بل يمكن للمرء أن يدعي أن تلك المقالات لا يقوم أفراد التنظيم بقراءتها، وإلا فإنهم لا يعقلونها، فإن العقل الذي لا يجد تناقضا بين محتوى ذلك المقال وما قبله وما بعده في ذات الإصدار لهو عقل مغيب أو عقل لا يريد أن يرى نور الحقيقة ورحمة الإسلام ودعوته إلى التراحم، وهو عقل معرفته بالسلاح وكيفية استخدامه تتجاوز معرفته بالدين وأخلاقياته.ونبه مرصد الأزهر، على تلك التناقضات لا لتسجيل النقاط في مواجهة التنظيم، بل محاولة منا لتنبيه الناس لخطرهم وإسهامًا لإنقاذ الشباب من الوقوع في براثنهم؛ حيث إن لتجنيدهم الشباب مراحل وخطوات، أشبه ما تكون بخطوات الشيطان، ومنها كما بيّنا – عاليه- خلط أكاذيبهم بحقائق الدين.