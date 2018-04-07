«محمود ومينا» قصيدة جديدة للشاعرة عبير يسري
السبت 07/أبريل/2018 - 05:10 م
صورة ارشيفية
كتبت الشاعرة عبير يسري قصيدة جديدة تحت عنوان «محمود ومينا» تقول فيها:
طول عمري عايش أنا وأنت
محمود ومصاحب مينا.
طول عمري عايش أنا وأنت
ولا في فرق في أسامينا.
وفي نفس الحي اتعلمنا
جامع وكنيسة حوالينا.
وفي فرحك أنا أول واحد
علقت مع أخوك الزينة.
وفي حزنك إيدي على كتفك
ودموعك ولا يوم ترضينا.
وفي عيدنا يومها كان والدك
من بدري بييجي يهنينا.
وفي حزني لقيتك على بابي
كان أول همك تواسينا.
مجنون اللي يفرق بينا
ولا حد هيقدر يقسمنا
ولا حد هيقدر يعادينا.
أنا وأنت على مركب واحدة
وهنوصل على نفس المينا.