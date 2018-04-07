رقبة أردوغان تحت سيف مجلس الأمن.. وخبراء: «فيتو روسيا» لن ينقذ تركيا.. وعداوات أنقرة مع جيرانها تفاقمت في عهد «السلطان المتغطرس»

روسيا لن تدافع عن تركيا أمام مجلس الأمن بسبب التحرش بجيرانها

مجلس الأمن قادر على منع تركيا من التحرش بجيرانها

تركيا في موقف سيئ بعد تحرشها بقبرص

أكد الرئيس القبرصي أن بلاده لن تتردد في شكوى تركيا في مجلس الأمن بسبب تحرشاتها المستمرة بقواتها في شمال المتوسط بحثا عن الغاز، الأمر الذي يؤكد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يصر على إدخال بلاده في متاهات دولية دون عائد على بلده، وهو الأمر الذي تناقشه السطور التالية.ففي هذا السياق، قال سيد عبدالمجيد، الخبير فى الشأن التركي، إن تركيا تعيش أزمة حقيقية بعدما هددت قبرص باللجوء إلى مجلس الأمن بسبب تحرش أنقرة بها في شرق المتوسط خلال عمليات التنقيب عن الغاز.وأضاف «عبدالمجيد» أن تركيا أعلنت رسميا تمسكها بالدفاع عن حقها في مياهها الإقليمية سواء في بحر إيجه أو في شرق المتوسط، ما ينبئ بمزيد من التحرشات بجيرانها الإقليميين.وأوضح أنه في حال لجأت قبرص لمجلس الأمن فإن الأمور لن تكون عواقبها جيدة على تركيا، لأن أنقرة تظن أن روسيا ستقف إلى جوارها وتستخدم حق الفيتو في عرقلة أي قرار يدينها، ولكن في الواقع فإن روسيا لن تدافع عن تحرشات تركيا بجيرانها؛ إذ أن علاقة قبرص واليونان بروسيا أعمق وأشد من علاقتها بتركيا، وبالتالي فإن تركيا ستقف في مجلس الأمن وحيدة.وأشار إلى أن تركيا نجحت في استعداء العالم ضدها، خصوصا الكبار في مجلس الأمن، فعلاقة تركيا مع كل من فرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية متوترة، والصين تسير في ركاب روسيا، وبالتالي فإن تركيا لن تجد مدافعا عنها في مجلس الأمن.وأكد الخبير بالشأن التركي، أن أنقرة تتعلل بأنها تدافع عن دولة "شمال قبرص"، وهي دولة غير موجودة في القانون الدولي لأن ليس هناك أي دولة معترفة بها سوى تركيا فقط، وبالتالي فإن تركيا تستند على علة واهية لن تنفعها أمام مجلس الأمن.فيما، قال الدكتور بشير عبدالفتاح، الخبير بالشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مجلس الأمن قادر على ردع تركيا ومنعها من التحرش بجيرانها الإقليميين، إلا أن الأمور لن تصل إلى أروقة الأمر، وما أطلقته قبرص مجرد تهديد لن ينفذ.وأضاف «عبدالفتاح» أن الأمور لم تصل إلى حد الشكوى داخل أروقة مجلس الأمن، لأنه من المتوقع ألا تتوسع أنقرة في أي إجراءات عدائية تجاه جيرانها الإقليميين، كما أنها ليست في حاجة إلى ذلك لأن علاقتها أصبحت متوترة مع كل شركائها الإقليميين.وأوضح أن تركيا لن تصعِّد الأمور تجاه قبرص، فالرئيس التركي رجب طيب أروغان مقبل على انتخابات رئاسية في 2019، وهو لا يريد أن يفرض على الأتراك المزيد من العزلة والعقوبات.وفي السياق ذاته، قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن تركيا باتت في موقف سيئ بعدما هددت قبرص باللجوء إلى مجلس الأمن بسبب التحرشات التركية بجيرانها الإقليميين في البحر المتوسط.وأضاف «هريدي» أن من المتوقع بعد تقديم قبرص شكوى في تركيا لمجلس الأمن، فإن المجلس سيدعو لجلسة طارئة لمناقشة الاستفزازات التركية، ومن ثم سيصدر قراره وفق ما تصل إليه رؤاه.وأوضح أن موقف تركيا في مجلس الأمن سيتحدد وفق العديد من الرؤى خصوصا بعد عدواتها للاتحاد الأوروبي.