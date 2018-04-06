6 معلومات لمرضى القلب قبل الاحتفال بأعياد شم النسيم

- يحظر على مرضى هبوط في القلب وتراجع في وظيفة البطين الأيسر.



- عدم الإسراف في تناول الأسماك المملحة بحيث لا يتجاوز 150 جرامًا في الوجبة الواحدة لتجنب حدوث وعكة صحية.



- ضرورة مقاطعة الأسماك المملحة من الذين يعانون من أمراض القلب والشريان التاجي وهبوط القلب وارتفاع الضغط .



- مشكلة التسمم الناتج عن أكل الفسيخ يرجع إلى طريقة التحضير غير السليمة من الناحية الصحية لقلة وجود الملح بالفسيخ.



- تظهر الأعراض علي هؤلاء المرضى في صورة تورم في القدمين والبطن.

ينشر موقع "صدى البلد" 6 معلومات يقدمها الدكتور جمال شعبان،أستاذ كهرباء القلب بالمعهد القومي للقلب، لمرضى القلب، في شم النسيم قبل تناولهم الأسماك المملحة، وهي:- يحظر علي مرضي السكر والقلب وأصحاب الأمراض المزمنة بعدم تناول هذه الأسماك المملحة، لما لها من آثار ضارة على صحتهم.