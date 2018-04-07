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شاب يحكي سبب تأخر زواجه: المغالاة في المهور سبب عزوف الشباب عن الزواج.. فيديو

السبت 07/أبريل/2018 - 02:01 ص
صدى البلد
كريـم الخـطيب
قال محمد فكري، شاب يعاني من ارتفاع تكاليف الزواج، إن المغالاة في المهر وطلبات أهل العروسة سبب رئيسي في عزوف الشباب عن الزواج.

أضاف «فكري» خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن سنه 35 سنة، وواجهته العديد من المشاكل في فترة الخطوبة بسبب ارتفاع الأسعار، موضحا أن المجتمع المصري له عادات وتقاليد خاصة بالزواج أصبحت تكلفتها باهظة.

وأوضح الشاب أن الظروف المعيشية في الفترة الحالية تؤثر بالسلب على الشاب المقبل على الزواج، مشيرا إلى أن أغلب العائلات تعتقد أن حماية ابنتهم من خلال إيصالات أمانة وقائمة مفروشات.

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