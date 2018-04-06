حسن شحاتة ينصح محمد صلاح بعدم الانتقال إلى ريال مدريد.. فيديو

قال الكابتن حسن شحاتة، مدرب المنتخب الوطني السابق، أن هناك صراعا كبيرا بين أكبر اندية العالم لضم اللاعب العالمي محمد صلاح، وهذا الأمر يدخل علينا البهجة والسرور موضحًا أن الأمر في النهاية متروك للاعب ولاسيما انه لا ينظر إلي الناحية المادية علي الإطلاق.





وأضاف شحاتة، خلال حواره مع برنامج« انا وأنا» المذاع عبر فضائية «ONE»، ان محمد صلاح حصل على فرصة كبيرة في نادي "ليفربول" موضحًا ان ريال المدريد بها العديد من النجوم حيث يصل الأمر الي أن كل الفرقة أسماء كبيرة لذا فيفضل ان يبقي في نفس النادي.



وأكد مدرب المنتخب الوطني السابق، أن اللاعب محمد صلاح محب جدًا لأهل قريته، إضافة إلي كونه شخصا ملتزما في كافة النواحي العملية والعلمية ويعد بمثابة حالة لا تتكرر كثيرًا.