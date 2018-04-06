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أفعال لا يجب ممارستها والمعدة فارغة

الجمعة 06/أبريل/2018 - 10:39 م
اشياء لا تفعلها على
اشياء لا تفعلها على معدة فارغة
أمل مجدى
نشر موقع "bright side " تحذيرات من عدم ممارسة بعض الأفعال والمعدة فارغة نظرا لما لها من تأثير سلبى على الصحة العامة، ومن تلك الممارسات:

1-تناول مضادات الالتهاب

لا يمكن تناول الأسبرين والباراسيتامول وغيره من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) على معدة خاوية. فهي لا تقلل من فعاليتها فقط ولكنها تسبب مشاكل صحية خطيرة (مثل نزيف المعدة) أيضًا.

نصيحة: يقلل الحليب من الآثار السلبية لمضادات الالتهاب غير الستيروئيدية. إذا لم يكن متوفرًا ، يمكنك غسل الدواء باستخدام الكثير من الماء.

2-شرب القهوة

حتى القهوة منزوعة الكافيين تحفز إنتاج الحمض الذي قد يسبب حرقة المعدة والمسالك الهضمية الأخرى إذا شربت على معدة فارغة. قد يؤدي تخطي الفطور حتى بعد تناول القهوة إلى نقص السيروتونين والمزاج القاتم لبقية اليوم.

نصيحة: إذا كنت غير قادر على التخلي عن عادة شرب القهوة أول شيء في الصباح ، فعليك تناوله بالحليب أو الكريمة،سوف يقلل دهون الحليب من التأثيرات السلبية.

3-مضغ اللبنان

إن حمض الهضم المنتج أثناء مضغ اللبان يدمر بطانة المعدة الفارغة. الإفراط في تناول الطعام مع العلمة قد يؤدي إلى التهاب المعدة.

النصيحة مضغ اللبان المحتوي على المحليات الطبيعية (إكسيليتول ، السوربيتول) أقل ضررًا من تلك التي تحتوي على سكر أو سيكلامات أو أسبارتام. تجنب مضغ العلكة لأكثر من 10 دقائق ، حتى على معدة ممتلئة.

4- النوم

يمنعنا الجوع ومستويات الجلوكوز المنخفضة من النوم. 

ومن المثير للاهتمام أن قلة النوم تزيد من مستوى هرمونات الجوع.

الحل الأفضل هو منتجات الألبان لأنها تحتوي على المغنيسيوم والكالسيوم،هذه العناصر ستضمن نومًا سليمًا.

5-الرياضة المكثفة

هناك مقولة ان ممارسة الرياضة على معدة فارغة تحرق المزيد من السعرات الحرارية. في الحقيقة ، هذا لا يؤثر على فقدان الدهون، فقدان العضلات ، لكن فى الحقيقة يكون الجسم فقير إلى الطاقة.

فمن الأفضل تناول وجبة خفيفة قبل أي نوع من التمارين لأن النشاط البدني يحفز إنتاج عصير المعدة.

6- التسوق:

كلنا نعلم أن الجوع يجعلنا نشتري أغذية أكثر مما نحتاجه بالفعل.

7-شرب عصير الليمون

تتسبب الألياف الحمضية والقاسية الموجودة في الحمضيات في تهيج معدتك الفارغة ، وهو أمر خطير على وجه الخصوص بالنسبة لأولئك الذين يعانون من التهاب المعدة أو معرضون لخطر الإصابة به.

8-المناقشة

لقد أثبت الباحثون أن الجوع يجعلنا أقل تألقًا. يحدث ذلك لأن ضبط النفس يتطلب طاقة ، فيجب تناول الطعام قبل المناقشة .

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