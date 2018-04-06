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رياضة

عمر جابر: منتخب مصر قادر على حصد كأس العالم 2018.. فيديو

الجمعة 06/أبريل/2018 - 10:54 م
عمر جابر: منتخب مصر
عمر جابر: منتخب مصر قادر على حصد كأس العالم 2018
نور عادل
أكد عمر جابر المحترف الدولي المصري ضمن صفوف فريق لوس أنجلوس الأمريكي ومنتخب مصر الأول، أن منتخب مصر قادر على أن يفوز بكأس العالم.

وقال عمر جابر في تصريحات لبرنامج اللعيب المذاع عبر فضائية MBC Masr، إن منتخب مصر ليس بعيدا عليه أن يحقق بطولة كأس العالم روسيا 2018 وكل شئ متوقع في كرة القدم.

وأضاف عمر جابر أن بطولة كأس الأمم الأفريقية لم يكن أي مشجع متوقع أن المنتخب سيصل إلى المباراة النهائية.

وأكمل: "إذا لم تفز مصر بكأس العالم فإنها قادرة على أن تتواجد في المربع الذهبي".

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