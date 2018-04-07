خبراء أسواق المال يكشفون لـ"صدى البلد" توقعاتهم لأداء البورصة: الطروحات الحكومية ونتائج الإصلاح أهم المحفزات.. والسوق يستهدف قمة جديدة على المدى المتوسط

سعيد الفقي: رسالة طمأنة للمستثمرين.."السوق يتجه نحو الصعود"

روبرت لويس: المؤشر الرئيسي يستهدف قمة جديدة "18 ألف نقطة"

كشف عدد من خبراء أسواق المال عن توقعاتهم لأداء البورصة خلال الجلسات المقبلة، بعد أداء متباين للمؤشرات خلال الأسبوع المنقضي، مؤكدين استمرار الأداء الإيجابي للسوق بدعم من نتائج الإصلاح الاقتصادي واتخاذ الحكومة خطوات جادة نحو طرح عدد من الشركات الحكومية الناجحة في البورصة، على رأسها شركة إنبي للبترول وبنك القاهرة.من جانبه، قال سعيد الفقي، خبير أسواق المال، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أغلق عند مستوى 17410 نقاط خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، بعد استمرار جني الأرباح عقب الارتفاعات القوية والسريعة خلال الأسبوع الماضي وتسجيل أعلى مستوى عند 17700 نقطة.وأوضح الفقي، لـ "صدى البلد"، أن عمليات جني الأرباح كانت متوقعة.. مضيفا: قاد انخفاضات البورصة خلال تعاملات الأسبوع، سهم جلوبال تليكوم الذي انخفض من 6.70 جنيه إلى قرب 5 جنيهات.. والذي أثر على الأداء العام للسوق حيث يعد سهم جلوبال من الأسهم صاحبة وزن نسبي مرتفع في المؤشر الرئيسي.تابع: جني الأرباح الذي يشهده السوق طبيعي وغير مقلق حيث أنه مازالت الرؤية العامة إيجابية والاتجاه العام صاعد على المدى المتوسط و طويل الاجل ، حسب قول الخبير.وتوقع خبير أسواق المال أن يواجه المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 مستوى دعم قوي عند مستوى 17200 نقطة حتى إعادة تكوين مراكز شرائية جديدة قبل ومعاودة الصعود خاصة مع قرب تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وظهور نتائج الإصلاح الاقتصادي.قال روبرت لويس، خبير أسواق المال إن مؤشرات البورصة المصرية تراجعت خلال تعاملات الأسبوع المنقضي بعد ارتفاعات دامت على مدار 7 أسابيع على التوالي محققة أعلى وتيرة ارتفاع شهرية منذ التعويم فى نوفمبر 2016.وأضاف لويس: سجل مؤشر البورصة أعلى مستوى على له الإطلاق عند مستوى 17780 نقطة فى إطار استمرار حركتها الصاعدة في ظل حزمة من البيانات الإيجابية وبدعم من نتائج أعمال الشركات والأخبار المرتقبة وتخفيض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة وكذلك إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بفترة رئاسية ثانية وذلك على أثر عمليات جني الأرباح الطبيعية والمنتظرة وهو الأمر الذى انعكس بوضوح على أسهم البورصة المصرية قبيل إغلاق تعاملات الأسبوع وإجازات عيد القيامة المجيد و شم النسيم.وعن المتوقع لأداء المؤشرات على الآجل القصير، قال لويس: بدأ مؤشر إيجي إكس 30 تعاملاته مرتفعا من مستوى 17450 نقطة وصولا لمستوي 17780 / 17800 نقطة بعدما نجح فى تجاوز مستوىات الـ 17500 و17730 نقطة المهم ليبدأ المتعاملون فى عمليات جني الأرباح ليتراجع المؤشر حتى مستوى الإغلاق عند 17410نقطة و بالاستقرار أعلى مستويات 17350 و17200 حتى 17000 نقطة، يؤهل لإعادة اختبار الـمستويات السابق ذكرها مجددا حتى مستويات الـ 18000 نقطة.وأضاف: بدأ مؤشر إيجي إكس 70 تعاملاته مرتفعا من مستويات 871 نقطة وصولا لمستوى 881 نقطة إلا انه تراجع منها حتى مستوى الإغلاق عند مستوى 865 نقطة وباستمرار تراجعاته النسبية يكون صوب دعم 860 نقطة وفى حال معاودة ايجابيته يكون صوب مستويات مقاومة الـ 890 – 900 نقطة مجددا.