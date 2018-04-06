مدرب ستوك سيتي يصف رمضان صبحي بـ«الطفل» .. ويرفض معاقبته بسبب تصريحاته

أكد بول لامبرت المدير الفني لفريق ستوك سيتي الانجليزي أنه يرفض معاقبة لاعب الفريق المصري الشاب رمضان صبحي عن رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق عقب نهاية الموسم.



وقال لامبرت في تصريحات صحفية: "لم أسمع هذه التصريحات من رمضان ، البعض يقول أنه صرح بذلك لقناة مصرية باللغة العربية، وربما أسيئ فهم تصريحاته أو تمت ترجمتها بطريقة خاطئة".



وأضاف: "رمضان صبحي له اسم كبير في مصر، وربما عدم مشاركته بشكل أساسي مع ستوك سيتي جعل وسائل الإعلام تطرح مثل هذه الأسئلة عليه".



وأشار لامبرت الى أنه مازال صغيرا في السن، ولا يمتلك الخبرة الكافية للرد على الأسئلة بشكل ناضج قائلا:"قمت بمعاقبة إبراهيم أفيلاي لاعب الفريق من قبل بسبب نفس التصريحات ، ولكن ذلك لأن أفيلاي لاعب ناضج ، أما رمضان مازال طفلا وقد يخطىء في بعض تصريحاته بسبب عدم الخبرة، ولذلك لن أعاقبه على تلك التصريحات".