«فيسبوك»: المال مقابل حماية خصوصيتك.. قريبا

أكدت شيريل ساندبرج مديرة موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي أن المستخدمين سيضطرون في المستقبل القريب إلى دفع مال مقابل حمايتهم من المعلنين، الذين عادة ما يحصلون على بيانات المستخدمين ويتعقبون عاداتهم واهتماماتهم على الإنترنت، وذلك في أعقاب أكبر فضيحة يتعرض لها الموقع الشهير منذ تأسيسه قبل 14 عاما.



أوضحت ساندبرج، في حديث لبرنامج "يو.إس.إيه توداي" على قناة "إن.بي.سي" أن الموقع الذي عادة ما يقدم خدماته مجانا، لا يبيع بيانات المستخدمين للمعلنين، ولكن عادة ما تكون متاحة أمام مختلف الشبكات التي تستخدمها في توجيه إعلاناتها.



وأشارت إلى أنه مقابل حماية هذه البيانات من تعقب المعلنين، فإنه سيتوجب على المستخدمين دفع مقابل هذه الحماية.

وأشارت إلى أن مثل هذه الحماية سيتم التعامل معها باعتبارها منتج إضافي اختياري سيتم دفع مقابل توفيره للمستخدمين. وهذه الخدمة سيتم توفيرها في المستقبل القريب.