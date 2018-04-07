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بنات البلد

قبل إجازة الصيف.. هاني الناظر يحذر الفتيات من هذه الأشياء

السبت 07/أبريل/2018 - 01:12 ص
دكتور هانى الناظر
دكتور هانى الناظر
أمل مجدى
تقوم البنات بمناسبة قرب الإجازة الصيفية، والسيدات بالوقوع في مجموعة من الأخطاء الضارة جدًا على صحة الجلد والبشرة حذّر منها دكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية وهى:

1-رسومات الحنة علي الجلد حيث تسبب مشاكل والتهابات مؤلمة بسبب الحساسية التي تنتج عنها.

2-الحمام المغربي وما يستخدم فيه من صابون وغيره حيث يسبب حساسية جلدية للكثيرات.

3-فرد الشعر بكريمات البروتين والكيراتين وغيرها والتي تدمر الشعر وتسبب هلاكه وسقوطه بالإضافة لخطورة الفورمالين علي الصدر والأعضاء الداخلية ولا تصدقوا كلمة زيرو فورمالين فهذا كذب.

4-إضافة الكلور للمياه والاستحمام بها بهدف تفتيح الجلد مما يؤدي إلى احتراق الجلد.

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