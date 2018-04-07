قبل إجازة الصيف.. هاني الناظر يحذر الفتيات من هذه الأشياء
السبت 07/أبريل/2018 - 01:12 ص
دكتور هانى الناظر
تقوم البنات بمناسبة قرب الإجازة الصيفية، والسيدات بالوقوع في مجموعة من الأخطاء الضارة جدًا على صحة الجلد والبشرة حذّر منها دكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية وهى:
1-رسومات الحنة علي الجلد حيث تسبب مشاكل والتهابات مؤلمة بسبب الحساسية التي تنتج عنها.
2-الحمام المغربي وما يستخدم فيه من صابون وغيره حيث يسبب حساسية جلدية للكثيرات.
3-فرد الشعر بكريمات البروتين والكيراتين وغيرها والتي تدمر الشعر وتسبب هلاكه وسقوطه بالإضافة لخطورة الفورمالين علي الصدر والأعضاء الداخلية ولا تصدقوا كلمة زيرو فورمالين فهذا كذب.
4-إضافة الكلور للمياه والاستحمام بها بهدف تفتيح الجلد مما يؤدي إلى احتراق الجلد.