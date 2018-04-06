عمر جابر: الفوز على الكونغو خارج أرضنا أكد تأهلنا لكأس العالم.. فيديو

كشف المحترف الدولي المصري عمر جابر ،لاعب فريق لوس انجلوس الأمريكي ومنتخب مصر الأول عن موعد تأكده من تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2018 في روسيا.



وقال عمر جابر في تصريحات لبرنامج اللعيب المذاع عبر فضائية MBC Masr عندما استطعنا تحقيق الفوز على منتخب الكونغو خارج أرضنا قال جميع اللاعبين إن منتخب مصر سيتأهل إلى كأس العالم.



وأضاف عمر جابر، أن فوزنا على الكونغو خارج أرضنا بهدفين مقابل هدف تزامن مع تعادل أوغندا مع غانا وهو ما دفعنا للتفاؤل بأننا سنتأهل إلى كأس العالم.