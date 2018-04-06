برلماني يطالب بحجب لعبة «الحوت الأزرق» .. فيديو

قال شريف الورداني، عضو مجلس النواب، إنه تم التقدم بطلب إحاطة لوزير الاتصالات من أجل التعرف على كيفية اتخاذ الإجراءات الوقائية من الحكومة المصرية تجاه تلك الألعاب الإلكترونية الخطرة، لحين صدور قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية.



وأضاف " الورداني"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج" حصقائق وأسرار" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن هناك ألعاب إلكترونية أخرى تماثل لعبة الحوت الازرق في الخطورة .



وطالب" الورداني"، بحجب تلك الألعاب الإلكترونية التي تؤثر على الأمن القومي للدولة المصرية، وعلى رأسها لعبة الحوت الأزرق، للمحافظة على الأطفال والشباب.



