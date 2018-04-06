ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

برلماني يطالب بحجب لعبة «الحوت الأزرق» .. فيديو

الجمعة 06/أبريل/2018 - 10:53 م
الحوت الأزرق
الحوت الأزرق
هاني حسين
قال شريف الورداني، عضو مجلس النواب، إنه تم التقدم بطلب إحاطة لوزير الاتصالات من أجل التعرف على كيفية اتخاذ الإجراءات الوقائية من الحكومة المصرية تجاه تلك الألعاب الإلكترونية الخطرة، لحين صدور قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية.

وأضاف " الورداني"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج" حصقائق وأسرار" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن هناك ألعاب إلكترونية أخرى تماثل لعبة الحوت الازرق في الخطورة .

وطالب" الورداني"، بحجب تلك الألعاب الإلكترونية التي تؤثر على الأمن القومي للدولة المصرية، وعلى رأسها لعبة الحوت الأزرق، للمحافظة على الأطفال والشباب.

ترشيحاتنا

إرشادات وتعليمات من الكنيسة قبل ساعات من قداس عيد القيامة

بوجبا يرد على ادعاءات جوارديولا بشأن انتقاله لـ"مانشيستر سيتى"

مبروك عطية : إذا أكل الضيف عند المضيف فعليه أن يسارع إلى الانصراف

حسن شحاتة ينصح محمد صلاح بعدم الانتقال إلى ريال مدريد.. فيديو

بيان شركة بريزنتيشن بشأن أزمة بث مباراة المصري ومونانا

وفاء عامر توجه رسالة إلى محمد صلاح

مدير التخطيط بـ"التضامن" يكشف دعم الوزارة للأيتام ومجهولي النسب.. فيديو

داعية إسلامي: صاحب البيت يكذب على الضيف فى هذه الحالة.. فيديو

نصر سالم : «الأعلى لمواجهة الإرهاب» يمتلك مقومات القضاء على «المرض الفتاك»

روائية تكشف حقيقة انتحار أحمد خالد توفيق وموقفه من السيسي

وادي دجلة يفسخ عقد أحمد رؤوف بالتراضي

بعد 80 دقيقة .. شيكابالا يسجل هدفا ويصنع هدفين ليقود الرائد للتعادل مع الفيحاء.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاء عامر تكشف كواليس «نسر الصعيد » و«السر» و«كارما» فى ضيافة «صدى البلد» ..صور وفيديو

«صدى البلد» يرصد استعدادات وتجهيزات «الكاتدرائية» قبل ساعات من قداس عيد القيامة .. صور

وفاء عامر تكشف عن ناديها المفضل وتوجه رسالة لجماهير الزمالك .. صور

مدير أمن القليوبية يتابع إجراءات تأمين الكنائس قبل الاحتفال بعيد القيامة.. صور

أحمد حجازي يختار محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم

فيديو

برلماني يطالب بحجب لعبة «الحوت الأزرق» .. فيديو
حسن شحاتة ينصح محمد صلاح بعدم الانتقال إلى ريال مدريد.. فيديو
الكهرباء : مليار جنيه لتحويل خطوط الضغط العالي إلي أرضي .. فيديو
«تنمية الطفل اليتيم»: تقسيم الفصول حسب السن وتقديم وجبات..فيديو
أستاذ كبد يكشف أسباب نقص الصفائح الدموية .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟