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رياضة

حسن شحاتة : محمد صلاح في تقدم مستمر بسبب أهله وبلده

الجمعة 06/أبريل/2018 - 10:46 م
حسن شحاته
حسن شحاته
قال حسن شحاتة المدير الفنى الأسبق للمنتخب الوطنى، إن ريال مدريد وبرشلونة يفكرون فى ضم محمد صلاح في الفترة المقبلة وهذا شئ يسعد المصريين ولكنه لا يسعد الفرعون المصرى، بسبب وجوده الحالي في ليفربول الذى شهد معه رحلة نجاح كبيرة.

وأضاف "شحاتة" في تصريحات لبرنامج "انا وانا" المذاع عبر فضائية on e ان محمد صلاح من اللاعبين الذين لا يقل مستواهم أبدا وفى تالق مستمر؛ لأنه يرتبط بأهله وبلده الذي ينتمي إليهم، كما أنه من المحافظين على نفسه فى الدول الأوروبية، من حيث العلاقات النسائية والشرب والتدخين.

وأكمل: أن "محمد صلاح لاعب ملتزم حتى فى حياته ومع أسرته وزوجته وبيته وهو حالة نادرة تتكرر كل فترة كبيرة، لكن على مر الزمن مصر ولادة".

وأشار المدير الفني السابق للمنتخب الوطني الي لعبه مع المنتخب وأنه لعب كحارس مرمى مع المنتخب الوطنى فى إحدى بطولة البحر الأبيض المتوسط أمام الجزائر، بعد إصابة إكرامي الشحات موضحا ان "كان الخناقة ما بينى وبين مسعد نور" مضيفا انه لعب ايضا في خط الهجوم والدفاع وحصل على لقب هداف الدوري ب 18 هدفا.

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