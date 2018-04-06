الممنوعون من أكل الفسيخ والرنجة .. تعرف عليهم
الجمعة 06/أبريل/2018 - 10:42 م
الفسيخ - أرشيفية
ينشر موقع "صدى البلد" الإخباري عدد من التعليمات التي يقدمها الدكتور محمد عزب العرب للمرضى الممنوعين من أكل الرنجة والفسيخ وهم:
- المصابون بالتليف الكبد الغير متكافئ ممن لديهم استسقاء بالبطن
- حدوث اعتلال دماغي ما قبل الغيبوبة الكبدية
- مرضى ارتفاع الضغط الوريدي البابي وما يصاحبه من وجود دوالي في المريء والمعدة أو كليهما.
فئة أخرى من المرضى يسمح لهم بتناول كميات لا تتعدي من 100 إلي 150 جرام
- مرضى الالتهاب الكبدي "b،c " شرط عدم وجود تليف.