الأغاني الوطنية تلهب حماس المصريين بالنمسا في الاحتفال بفوز السيسي .. صور

شهد النادي المصري بفيينا مساء اليوم الجمعةحفلة غنائية بمناسبة فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية التي أقيمت نهاية شهر مارس الماضي ليقود البلاد في ولاية جديدة لمدة اربع سنوات.



أحيا الحفل المطربان المصريان المقيمان بالنمسا محمد علي وماجد فهمي اللذان ألهبا حماس الحضور الكبير الذي ملأ مقر النادي المصري بالحي الأول الراقي بالعاصمة النمساوية فيينا، بالشدو بالأغاني الوطنية التي تفاعل معها الجمهور بحماس منقطع النظير عكس الشعور الوطني لأعضاء النادي المصري بفيينا.



وقال مصطفى عبدالله رئيس النادي المصري بفيينا أنه فخور بهذا الحفل الرائع، والذي يجعلني أتوجه بالشكر لكل من ساهم في نجاحه وعلى رأسهم الفنانون الذين أحيوه، وكذلك كل من لبى الدعوة واخص بالذكر أعضاء الاتحاد العام للمصريين بالنمسا/ليوبن: الكاتب بهجت العبيدي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا والمهندس صبري حبيب والمهندس مجدي سليم الذين حرصوا على مشاركتنا هذا الاحتفال وسافروا أكثر من ٤٠٠ كم.