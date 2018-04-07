حزب «الحركة الوطنية» يهنئ الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

تقدم حزب الحركة الوطنية المصرية، بالتهنئة إلى الإخوة الأقباط ولقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد متمنيًا أن يكون عيدًا سعيدًا مجيدًا فيه قيامة ظافرة للجميع.



وأعرب الحزب في بيان له، عن صادق أمنياته بالخير والبركة لكل مسيحي مصر، معبرًا عن تقديره الكامل لكل قيم العطاء والفداء والتضحيات التي لا يتحلي بها أبناء الوطن المخلصين والتي تتجلي دائمًا في تلك المناسبات العطرة داعيًا المولي عز وجل أن نكتسب خلال تلك الأيام المباركة قيمًا إنسانية جميلة نتعلم منها المحبة والتسامح والسلام.

