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فكر دينى

وزير الأوقاف يطمئن على صحة مدير منطقة الاسكندرية

الجمعة 06/أبريل/2018 - 10:52 م
صدى البلد
عمرو مصطفى

يزور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف غدا محافظة الإسكندرية، للاطمئنان على الشيخ محمد العجمي مدير منطقة أوقاف الإسكندرية بعد إصابته في حادث سير أثناء عودته من مسقط رأسه بأسيوط إلى مقر عمله بالإسكندرية ، مما تطلب إجراء عملية جراحية له بمفصل الركبة .

عقب الزيارة، يعقد الوزير اجتماع مع كل من وكيل المديرية ومدير الدعوة ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام والمفتشين بمحافظة الإسكندرية لمناقشة خطة الدعوة والاستعداد لشهر رمضان المبارك من خطة الدروس والندوات والملتقيات الفكرية ، وصلاة التراويح ، والاعتكاف ، وساحات العيد ، وكذلك عقد معسكرين تثقيفيين بمعسكر أبي بكر الصديق أحدهما للإداريين والآخر للواعظات.

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