«طاقة البرلمان»: رفع الدعم عن الكهرباء خطوة تأخرت 30 عاما

أيّد النائب حمادة غلاب، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، وكيل لجنة الطاقة بالبرلمان، تصريحات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بشأن رفع الدعم عن الكهرباء بنهاية 2022، مؤكدا أن خطوة رفع الدعم تأخرت 30 عاما، الأمر الذي كلف ولا يزال يكلف الدولة العديد من الأعباء الاقتصادية التي يدفع ضريبتها الأجيال القادمة.



وأكد غلاب في تصريحات له، أن الحديث عن رفع الدعم لا يعني المساس بمحدودي الدخل لكنه يستهدف القادرين، حيث سيتم الإبقاء على الشريحة الثالثة الخاصة بمحدودي الدخل (من صفر إلى 200 كيلو وات) مع رفع الشرائح الأخرى، موضحا أن وزارة الكهرباء تستهدف من رفع الدعم تسديد مديونيات الوزارة التي تدين بها لوزارة البترول فيما يخص الغاز الطبيعي والسولار والمازوت.



وأشار وكيل لجنة الطاقة، إلى أن أسعار الكهرباء في مصر تعد الأرخص على مستوى العالم، مشددا على ضرورة رفع الدعم عن القادرين لمواكبة أسعار الكهرباء العالمية ورفع الحمل عن كاهل الأجيال القادمة التي ستتكبد فاتورة المديونيات الحالية.

