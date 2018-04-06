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الكهرباء : مليار جنيه لتحويل خطوط الضغط العالي إلي أرضي .. فيديو

الجمعة 06/أبريل/2018 - 10:51 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
قال الدكتور أيمن حمز، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، إن الحكومة تسعى إلي إزالة أي مصدر للضرر يمس المواطن، بما في ذلك كابلات الضغط العالي في المناطق السكنية، موضحًا إلي ان هناك انوع للضغط العالي من الفائقة والمتوسط والمنخفضة .


وأضاف" حمزة" خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج« مساء dmc » المذاع عبر فضائية«dmc» ، أنه تم رصد مليار جنيه من وزارة التخطيط خاص بالإنتهاء من الخطوط متوسطة الجهد على أن يتم الإنتهاء منها قبل نهاية العام المالي الحالي.

وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، انه فيما يخص الخطوط الفائقة والعالية هناك بروتوكول مع وزارة الإسكان وتحويلها الي خطوط أرضية أو تغيير مسارها.

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