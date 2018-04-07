نائبة العجوزة تكرم أبناء الشهداء من الجيش والشرطة

نظمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، حفل تكريم لأبناء الأبطال من شهداء الجيش والشرطة، بمركز شباب العجوزة، مؤكدة أنها أطلقت الاحتفال "بيوم أولادنا" لتكريم أبناء شهداء الجيش والشرطة تقديرًا لهم ولروح آبائهم.



وأضافت منير في بيان لها، أن شهداءنا الأبرار قدموا أرواحهم للوطن وكل التحية لأهلهم وذويهم، ونحن معهم وبينهم، وإن احتفالنا، الْيَوْمَ، للتعبير عن تقديرنا لأرواح آبائهم، ونفتخر بصبركم، ونتطلع أن يكون هذا الاحتفال لرد الجميل لأبناء الأبطال.