ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

نائبة العجوزة تكرم أبناء الشهداء من الجيش والشرطة

السبت 07/أبريل/2018 - 01:58 ص
النائبة منى منير
النائبة منى منير
أحمد أيمن
نظمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، حفل تكريم لأبناء الأبطال من شهداء الجيش والشرطة، بمركز شباب العجوزة، مؤكدة أنها أطلقت الاحتفال "بيوم أولادنا" لتكريم أبناء شهداء الجيش والشرطة تقديرًا لهم ولروح آبائهم.

وأضافت منير في بيان لها، أن شهداءنا الأبرار قدموا أرواحهم للوطن وكل التحية لأهلهم وذويهم، ونحن معهم وبينهم، وإن احتفالنا، الْيَوْمَ، للتعبير عن تقديرنا لأرواح آبائهم، ونفتخر بصبركم، ونتطلع أن يكون هذا الاحتفال لرد الجميل لأبناء الأبطال.

ترشيحاتنا

الشوط الأول .. شيكابالا "القائد" يسجل ثامن أهدافه ويقود الرائد للتعادل مع الفيحاء .. فيديو

10 علاجات منزلية للتخلص من آلام الصدر

وفاء عامر توجه رسالة إلى محمد صلاح

بعد 80 دقيقة .. شيكابالا يسجل هدفا ويصنع هدفين ليقود الرائد للتعادل مع الفيحاء.. فيديو

إمام الحرم المكي السابق يفتتح بطولة «الكوتشينة»

عمر جابر: لن أنضم للنادي الاهلي لهذا السبب.. فيديو

ميكانيكي يقتل طليقته بسبب شقة الزوجية في المنوفية

طريقة طبيعية تقضي على رائحة الفسيخ والرنجة سريعا

أحمد الشيخ يعود من جديد إلى النادي الاهلي

حسن شحاتة ينصح محمد صلاح بعدم الانتقال إلى ريال مدريد.. فيديو

كارمن سليمان تشعل «السوشيال ميديا» بإطلالتها في حفل «كوماندوز».. صور

شاهد.. دينا الشربيني مع عمرو دياب على المسرح في حفل دبي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

200 صورة في عزاء زوجة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب

وفاء عامر تكشف كواليس «نسر الصعيد » و«السر» و«كارما» فى ضيافة «صدى البلد» ..صور وفيديو

«صدى البلد» يرصد استعدادات وتجهيزات «الكاتدرائية» قبل ساعات من قداس عيد القيامة .. صور

وفاء عامر تكشف عن ناديها المفضل وتوجه رسالة لجماهير الزمالك .. صور

مدير أمن القليوبية يتابع إجراءات تأمين الكنائس قبل الاحتفال بعيد القيامة.. صور

فيديو

شاهد.. أحمد سعد وسمية الخشاب يؤديان مناسك العمرة
شاب يحكي سبب تأخر زواجه: المغالاة في المهور سبب عزوف الشباب عن الزواج.. فيديو
حسن شحاتة: هذان النجمان هما الأفضل في تاريخ كرة القدم المصرية.. فيديو
عمر جابر: هذه المنتخبات ترافق «الفراعنة» في المربع الذهبي بالمونديال.. فيديو
عمر جابر: سأكون رئيس نادي الزمالك.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟