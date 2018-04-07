ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

عمر جابر: هذه المنتخبات ترافق «الفراعنة» في المربع الذهبي بالمونديال.. فيديو

السبت 07/أبريل/2018 - 12:01 ص
عمر جابر
عمر جابر
نور عادل
كشف المحترف الدولي المصري عمر جابر، لاعب فريق لوس أنجلوس الأمريكي ومنتخب مصر الأول، عن أطراف المربع الذهبي لكأس العالم 2018 في روسيا.

وقال عمر جابر في تصريحات لبرنامج اللعيب المذاع عبر فضائية MBC Masr، إن منتخب مصر قادر على أن يتواجد في المربع الذهبي لكأس العالم وأن أعضاء المنتخب يعتقدون كثيرًا في هذا الأمر.

وأضاف: "المربع الذهبي سيشهد تواجد منتخب مصر ونظيره الألماني ومنتخبي البرازيل وإسبانيا".

ترشيحاتنا

وفاء عامر توجه رسالة إلى محمد صلاح

حوار جانبي بين "أبو العينين وموسى ومنصور" على هامش عزاء زوجة "وكيل النواب".. صور

أستاذ كبد يكشف أسباب نقص الصفائح الدموية .. فيديو

حسن شحاتة : تحدثت إلى الخطيب بشأن رحيل عبد الله السعيد

أفعال لا يجب ممارستها والمعدة فارغة

محمود سعد يكشف حقيقة مرض محمد منير .. فيديو

البحوث الإسلامية يحدد «عدد ركعات» صلاة الليل

طلبة قصر العيني وأساتذتهم يجسدون معاناتهم مع الدراسة في أغنية ..فيديو

«سلطان»: انتشال جثمان أحد ضحايا عقار الإسكندرية المنهار

داعية إسلامي: صاحب البيت يكذب على الضيف فى هذه الحالة.. فيديو

حسن شحاتة: هناك من يحاول دائما تشويه صورتي.. فيديو

سيجارة حشيش تنهي حياة شاب بـ"عين شمس" .. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

200 صورة في عزاء زوجة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب

وفاء عامر تكشف كواليس «نسر الصعيد » و«السر» و«كارما» فى ضيافة «صدى البلد» ..صور وفيديو

«صدى البلد» يرصد استعدادات وتجهيزات «الكاتدرائية» قبل ساعات من قداس عيد القيامة .. صور

وفاء عامر تكشف عن ناديها المفضل وتوجه رسالة لجماهير الزمالك .. صور

مدير أمن القليوبية يتابع إجراءات تأمين الكنائس قبل الاحتفال بعيد القيامة.. صور

فيديو

حسن شحاتة: هذان النجمان هما الأفضل في تاريخ كرة القدم المصرية.. فيديو
عمر جابر: هذه المنتخبات ترافق «الفراعنة» في المربع الذهبي بالمونديال.. فيديو
عمر جابر: سأكون رئيس نادي الزمالك.. فيديو
حسن شحاتة: هناك من يحاول دائما تشويه صورتي.. فيديو
شاب يحكي معاناته مع ارتفاع تكاليف الزواج : «معرفتش اشترى كل حاجة».. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟