عمر جابر: هذه المنتخبات ترافق «الفراعنة» في المربع الذهبي بالمونديال.. فيديو

كشف المحترف الدولي المصري عمر جابر، لاعب فريق لوس أنجلوس الأمريكي ومنتخب مصر الأول، عن أطراف المربع الذهبي لكأس العالم 2018 في روسيا.



وقال عمر جابر في تصريحات لبرنامج اللعيب المذاع عبر فضائية MBC Masr، إن منتخب مصر قادر على أن يتواجد في المربع الذهبي لكأس العالم وأن أعضاء المنتخب يعتقدون كثيرًا في هذا الأمر.



وأضاف: "المربع الذهبي سيشهد تواجد منتخب مصر ونظيره الألماني ومنتخبي البرازيل وإسبانيا".