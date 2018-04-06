العامري فاروق : «سيدات طائرة الأهلي» فريق عظيم .. وشكرًا للجارحي والدماطي

قدم العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، التهنئة لفريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي، بعد الفوز ببطولة كأس مصر، بالتغلب على سبورتنج.



وأكد العامري فاروق، أن فريق سيدات الكرة الطائرة بالأهلي حقق نتائج وبطولات رائعة هذا الموسم تستحق الشكر والثناء، لأن الجميع في الفريق قدم كل ما لديه من أجل رسم البسمة على شفاه الجماهير في النهاية.



وأوضح نائب رئيس النادي الأهلي، أن تحقيق أربعة بطولات محلية وقارية في موسم واحد يؤكد أن كرة الطائرة سيدات في الأهلي تُخطط وتستعد للبطولات بشكل رائع ولا تترك شيئًا للصدفة.



وقال إن فريق سيدات الكرة الطائرة جعل الجميع ينتظر صعود الفريق إلى منصات التتويج دائمًا بفضل النتائج الرائعة والانتصارات التي تتحقق على جميع المنافسين.



وأثنى نائب رئيس الأهلي على دور عضوي مجلس الإدارة، محمد الدماطي ومحمد الجارحي، لقيامهما بدور رائع في تنظيم بطولتي إفريقيا للكرة الطائرة «سيدات ورجال» خلال الأيام القليلة الماضية بالنادي، موضحًا أن كلاهما قدم جهودًا كبيرةً من أجل خروج البطولتين بشكل رائع نال إشادة واستحسان الجميع.



وطالب «العامري» فريق سيدات الكرة الطائرة بالأهلي بمواصلة الانتصارات والبطولات في الموسم المقبل، مؤكدًا أن التتويج بأربع بطولات في موسم واحد يُزيد المسئولية على عاتق هذا الفريق البطل.



وكان فريق الأهلي الأول لكرة الطائرة للسيدات قد فاز بكأس مصر مساء اليوم، الجمعة، بعد تغلبه علي فريق سبورتنج 3-صفر في المباراة التي جمعتهما على صالة ستاد القاهرة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 25-17 و25-14 و25-8، وبهذه البطولة توج الأهلي بكل بطولات الموسم، بداية من البطولة العربية مرورًا ببطولة إفريقيا للأندية ثم بطولة الدوري وأخيرًا كأس مصر.