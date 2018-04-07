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برلمان

«الدستور» يهنئ الأقباط بعيد القيامة: مصر جميعا تحتفل به

السبت 07/أبريل/2018 - 03:02 ص
الدكتور أحمد بيومي
الدكتور أحمد بيومي رئيس حزب الدستور
سارة يسن
هنأ الدكتور أحمد بيومي رئيس حزب الدستور الأخوة الأقباط والبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد، قائلا: «كل سنة وكل إنسان يعتنق العقيدة المسيحية بخير وسعادة».

وقال «بيومي»، في بيان له، إن مصر جميعا تحتفل بمثل هذه المناسبات وليس الأقباط وحدهم فكلنا واحد ونسيج واحد في وطن واحد، مؤكدًا أنه لا حياة بدون حب وسلام ولا دين بدون نزع الكراهية والتعصب.

وأضاف رئيس «الدستور»، أن البابا تواضروس الثاني له مواقف وطنية مشرفة تجاه الوطن، وانعكس مردودها في وحدة وتماسك المصريين جميعا في مواجهة التحديات التى تواجه مصر.

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