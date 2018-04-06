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مساعد وزير الداخلية السابق للمعرضين للاختراق على الفيس: "هنجيب حقكم" .. فيديو

الجمعة 06/أبريل/2018 - 10:56 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية للمعلومات سابقًا، إن من أكبر الأخطاء التي تواجه المجني عليه في الجريمة الالكترونية هو أنه يحجب عن الإبلاغ.

وأشار "الرشيدي"، خلال حواره ببرنامج "أمنية مصرية" المذاع عبر فضائية "دريم"، اليوم، إلى أن إدارة مباحث الإنترنت بها عدد من الضباط قادرون على مساعدة أي شخص يقع ضحية جريمة إلكترونية.

ووجه رسالة إلى كل من يتعرض لجريمة الكترونية انتهكت خصوصيته، قائلا: "متحملوش هم، هنجيب حقكم، مع الحفاظ على السرية".

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