محمد الدماطي: «سيدات طائرة الأهلي» لا يعرف سوى البطولات



وكان فريق الأهلي الأول لكرة الطائرة للسيدات قد فاز بكأس مصر مساء اليوم، الجمعة، بعد تغلبه علي فريق سبورتنج 3-صفر في المباراة التي جمعتهما على صالة ستاد القاهرة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 25-17 و25-14 و25-8، وبهذه البطولة توج الأهلي بكل بطولات الموسم، بداية من البطولة العربية مرورًا ببطولة إفريقيا للأندية ثم بطولة الدوري وأخيرًا كأس مصر.

أبدي محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، سعادته بنجاح فريق سيدات طائرة الأهلي في الفوز بكأس مصر مساء اليوم، الجمعة.وقال: «سيدات طائرة الأهلي هو فريق لا يعرف سوى البطولات، ونتائجه هذا الموسم خير دليل على هذا الأمر، بعد أن حصد جميع البطولات التي شارك بها».وأوضح الدماطي، أن طائرة الأهلي سيدات حقق هذا العام بطولتي الدوري وكأس مصر، والبطولة العربية، كما أنه استعاد لقب بطولة إفريقيا، وهو إنجاز يحسب للجهاز الفني بقيادة حمدي الصافي وجميع لاعبات الفريق، ونتمنى أن تستمر هذه الانتصارات الموسم القادم أيضا».وشدد عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على أن جميع الفرق الرياضية المختلفة بالنادي لن تتنازل عن أي بطولة تشارك فيها، وستقاتل بروح الفانلة الحمراء حتى النفس الأخير من أجل التتويج بها.