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رياضة

فريدة العسقلاني: الفوز بالكأس «مسك الختام» لسيدات طائرة الأهلي

الجمعة 06/أبريل/2018 - 10:55 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
عبرت فريدة العسقلاني، لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بالنادي الأهلي، عن سعادتها البالغة بتتويج فريق الكرة الطائرة بالنادي ببطولة كأس مصر.

وأكدت فريدة أن فريق سيدات الكرة الطائرة حصد ثمار الاجتهاد والتركيز خلال الموسم الحالي بالتتويج بأربع بطولات محلية وقارية، وهو إنجاز يُحسب للجميع في الفريق بعد المجهود الكبير الذى بذله الجميع طوال الموسم الحالي.

وأشارت إلى أن الفوز ببطولة كأس مصر لم يكن أمرًا سهلًا، لأن مباريات الكأس ليس بها فرص للتعويض، لذا كان السباق صعبًا وقويًا، لكن لاعبات الأهلي كانت لهن الغلبة في كل بطولة، وحصدن أكثر من بطولة مهمة هذا الموسم.

وأوضحت العسقلاني، أن التتويج بكأس مصر في نهاية الموسم يُعد بمثابة مسك الختام لموسم طويل وشاق، شهد العديد من الصعوبات والمباريات الصعبة.

وكان فريق الأهلي الأول لكرة الطائرة للسيدات قد فاز بكأس مصر مساء اليوم، الجمعة، بعد تغلبه علي فريق سبورتنج 3-صفر في المباراة التي جمعتهما على صالة ستاد القاهرة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 25-17 و25-14 و25-8، وبهذه البطولة توج الأهلي بكل بطولات الموسم، بداية من البطولة العربية مرورًا ببطولة إفريقيا للأندية ثم بطولة الدوري وأخيرًا كأس مصر.

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